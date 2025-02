Pago è tra i concorrenti della nuova edizione di “Ora o mai più 2025“, il programma di successo condotto da Marco Liorni il sabato sera su Rai1. Il cantante, balzato al successo grazie alla canzone “Parlo di te”, si è poi fatto conoscere dal grande pubblico come personaggio televisivo partecipando a programmi molto seguiti come “Temptation Island” e “Grande Fratello”. Questa volta ha accettato di rimettersi in gioco per cercare una seconda chance nel mondo della musica. Per l’occasione a guidarlo c’è la coach Patty Pravo con qui sta condividendo questa avventura. Durante l’ultima puntata Pago e Patty Pravo hanno cantato insieme “Pazza idea” convincendo in buona parte la giuria.

Pago: “Io e Serena Enardu ci sposiamo!”/ L’annuncio a La Volta Buona: “Le ho fatto la proposta a Natale…”

Alex Britti ha apprezzato la performance: ti stai piacevolmente accomodando sulle totalità di Nicoletta. Voto 8 hai cantato benissimo”, mentre Raf ha sottolineato: “decisamente meglio, è un 8 anche per me”. Voti alti anche da Riccardo Fogli “ti sei meritato un bell’8”, mentre Gigliola Cinquetti “sei stato bravissimo, ti sei attenuto alla linea di quella canzone. Ho ammirato la misura e poi ho detto, non so se gli capiterà ancora di cantare così bene prossimamente. Voto 9″.

Serena Enardu, chi è la fidanzata di Pago/ Dalla crisi alla proposta di matrimonio a "Verissimo"

Pago, sfida contro Pierdavide Carone a Ora o mai più 2025

La performance di Pago e Patty Pravo a Ora o mai più 2025 ha ricevuto il plauso anche di Rita Pavone: “ho molta più fiducia di lei in te, voto 8”, mentre Marco Masini ha voluto premiare l’impegno: “ti sei adattato alle sue tonalità anche andando in falsetto facendo i glissati. Voto 8”. Infine Rettore che si conferma il giudice più critico e severo: “secondo me poteva fare molto meglio. Voto 6”. Ma non finisce qui, visto che durante la lunga diretta Pago è tornato ad esibirsi sul palcoscenico di Ora o mai più con la coach Patty Pravo sulle note di “Un senso” di Vasco Rossi. Una sfida per il cantante che ha dovuto confrontarsi con Pierdavide Carone.

Miriana Trevisan e Nicola, chi sono l'ex moglie e il figlio di Pago/ "Ci sono stati dolore e rabbia, ma..."

La giuria, chiamata a giudicare la prova canora di entrambi, alla fine ha fatto vincere Pierdavide Carone per 54 punti contro i 50 punti di Pago. Una sfida difficile, ma che alla fine ha visto uscire Pago sconfitto.