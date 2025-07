Chi è Pago, il cantante e personaggio tv che ha cominciato a cantare da giovanissimo, trasferendosi a Milano. Poi i programmi tv e i reality

Dopo un’infanzia difficile vissuta in Sardegna, segnata dall’arresto del padre e dalla perdita economica di tutti i beni della famiglia, Pago ha tentato la strada del successo trasferendosi a Milano, dove ha cominciato a cantare. Pago aveva cominciato a cantare già nella sua isola, facendo parte di diverse band come i “New Rose”. Ha poi deciso di trasferirsi a Milano, entrando a far parte della cover-band “SuperUp”, ottenendo un discreto successo. Dopo tanti provini, Pago nel 2005 ha firmato il suo primo contratto, pubblicando il primo singolo “Parlo di te”. Nello stesso anno si è esibito al Festivalbar e nel frattempo è arrivata anche la televisione, con lo show Music Farm di Simona Ventura.

A proposito di tv, tra una canzone e l’altra Pago ha deciso nel 2019 di prendere parte a Temptation Island insieme alla compagna Serena Enardu, tornando in auge dopo una lunga assenza dai riflettori. Questo gli ha permesso poi di partecipare anche al Grande Fratello Vip nel 2020, dove è stato eliminato dopo 45 giorni di gioco. Le esperienze televisive per Pago non sono terminate però con il GF Vip: nel 2020 è stato infatti tra i concorrenti di Tale e Quale Show mentre nel 2025 ha preso parte a Ora o mai più, condotto da Marco Liorni.

Pago, chi è: “Carriera condizionata dal gossip”

Pago, nome d’arte di Pacifico Settembre, non ha dubbi: senza il gossip la sua carriera sarebbe stata più lineare e forse duratura. Per questo, quando nel 2019 ha deciso di prendere parte con Serena Enadu a Temptation Island, lo ha fatto per soldi. Il cantante ha ammesso: “Quando mi dicono come mai l’ho fatto, rispondo per soldi. Quando ho partecipato a Temptation Island non avevo più un euro, niente”. Diverse le difficoltà economiche nella vita e nella carriera di Pago, che non ha sfondato nel mondo della musica come avrebbe voluto.