Pago durante l’ultima puntata di Ora o mai più si è esibito con la coach Patty Pravo sulle note di “Ragazzo triste”. Il voto della giuria inizia con Donatella Rettore: “questa canzone è importante, una canzone manifesto che invita i giovani a stare insieme. Loro due sono fantastici e tu sei bravo Pago: voto 10”, mentre Marco Masini precisa “voto 8 perché è andato bene sul tempo, ha cercato di interpretare e non è esattamente il suo genere, ma l’ha fatto secondo la sua personalità”. Anche Rita Pavone dà un 8, mentre Gigliola Cinquetti commenta: “il successo nasce sempre da una contraddizione e funziona così, mi sei piaciuti come ti sei mosso. Voto 8”.

Complimenti anche da Riccardo Fogli “eri centrato, anche con la voce. Ho dato 9”, mentre Raf da un 8 e Alex Britti “hai cantato bene, si sente il mestiere e l’esperienza. Ho dato 8”. Totale 59 per l’ex concorrente del Grande Fratello e Temptation Island.

Pago perde la sfida contro Carlotta ad Ora o mai più

Pago poi torna sul palco di Ora o mai più per duettare con Ivana Spagna sulle note di “Gente come noi” in una sfida contro Carlotta. La giuria è chiamata a rivelare il preferito tra i due: Patty Pravo “penso che Pago sia bravissimo a cantare nella tonalità da donna”, mentre Donatella Rettore “è stata bravissima”. Alex Britta salva Carlotta, Raf salva Carlotta, Riccardo Fogli “Pago fa degli sforzi incredibili, canta in tonalità improponibili e premio lui”. Gigliola Cinquetti: “è molto difficile, quando un gruppo di persone cantano insieme. Siccome siamo costretti, salvo Pago”.

Rita Pavone motiva il suo voto: “questa volta voglio premiare Carlotta”, infine Marco Masini premia Pago “si è sforzato a dei livelli incredibili. Lascio la decisione a Ivana Spagna”. Ivana Spagna “è difficile giudicare ascoltando, figurati cantando. Non riesco a capire, sono bravissimi entrambi. E’ verissimo Pago ha cantato in una tonalità che è da premiere solo perchè ci è riuscito”. Alla fine Ivana Spagna cambia idea e vota Carlotta.