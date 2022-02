Pago, chi è l’ex di Miriana Trevisan? / Figlio Nicola irrequieto dopo aver visto…

Chi è Pago? Gli esordi e i primi contratti

Pago, pseudonimo di Pacifico Settembre, è nato a Quartu Sant’Elena, il 30 agosto 1971 ed è un celebre cantante. Dopo varie esperienze con la prima band, i “New Rose” e dopo alcune esperienze come artista di strada, decide di lasciare la sua regione, in cerca di fortuna. Gira l’Italia, partendo da Napoli fino a stabilirsi a Milano. Dopo molte esibizioni live da solo, entra a far parte della cover-band “Super’Up”, che gli permette di realizzare oltre 200 date l’anno. Nel 2005, dopo molti provini inviati, ottiene un contratto con la Carosello Records e la Warner Music Italy. Esce il suo primo singolo “Parlo di te”, che, oltre a far da colonna sonora ad uno spot pubblicitario, diventa uno dei tormentoni dell’estate. Dopo un tour promozionale che tocca radio e televisione, ha l’occasione di esibirsi al “Festivalbar 2005”. Nell’ottobre dello stesso anno, esce il singolo “Non cambi mai”.

Miriana Trevisan/ “Vedo cose che non capisco, la mia coerenza può infastidire ma…”

Pago e la reazione del figlio Nicola ai baci di Miriana Trevisan

In passato, Pago è stato fidanzato con Miriana Trevisan, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. I due hanno avuto un figlio, Nicola, che oggi ha 12 anni. Diverso tempo fa, Pago ha confessato a “Casa Chi” la reazione di Nicola ad aver visto la madre, Miriana Trevisan cadere tra le braccia, prima di Nicola Pisu, poi di Biagio D’Anelli: “Lui è geloso della mamma, come se fosse il fidanzatino. Un pochino all’inizio ha detto ‘ma cosa sta facendo?’. Adesso è tranquillo”. Il piccolo si è tranquillizzato quando ha sentito la mamma che parlava di lui e Pago non ha dubbi: “Lei è una mamma fantastica… Miriana è così come la vedi. Le sue punzecchiate ce le ha e le ha sempre avute… E’ impulsiva”.

LEGGI ANCHE:

Biagio D'Anelli/ Dalla reazione per l'offesa di Barù a Miriana alla voglia di un figlioPerché Miriana Trevisan si è sentita male?/ Gf Vip, "intolleranza o operazione..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA