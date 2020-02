Pago/ Con Serena Enardu e la Elia un triangolo pericoloso (Grande Fratello Vip)

E anche Pago ha superato il limite al Grande Fratello Vip. Questa volta il suo rapporto con Serena Enardu, sempre più nel ciclone di concorrenti e spettatori, non c’entra davvero nulla. O meglio, quasi. L’ira del cantante infatti si è diretta su Fernanda Lessa, colpevole di aver screditato in qualche modo la relazione fra i due piccioncini. “Fernanda l’ho demolita in confessionale”, ha detto alla compagna e ad Antonella Elia, “e pensare che l’ho difesa. Ma adesso vedrai… vedrai che le combino”. Parole accese che hanno fomentato anche la rabbia della Enardu, che però ha preferito sparare a zero su Adriana Volpe. Poi il discorso è ritornato di nuovo in mano a Pago, che ha parlato ancora della brasiliana: “La devo eliminare dalla mia vita, la devo eliminare questa str**za. Ora ti faccio vedere io a questa qua che le faccio. La elimino fisicamente”. Parole piuttosto dure che hanno fatto infuriare i social: gli spettatori chiedono che Pago venga espulso e con lui la sua combriccola, ovvero la fidanzata e la Elia. “Quell’infame. Mi ha detto che nominava Aristide e pam, fa il mio nome”, ha detto poi il cantante di Patrick Pugliese. L’artista infatti era convinto di aver manipolato a dovere l’ex gieffino e di aver assicurato un voto al papirologo. Non sapendo che in realtà i due hanno serrato le fila da un bel pezzo e che Patrick non è di certo uno sprovveduto: conosce fin troppo bene certe dinamiche di questo reality. Tira aria di tempesta per la coppia più seguita del programma e non solo dal web, sempre più accanito contro di loro, ma anche all’interno della stessa Casa. Pugliese e Aristide Malnati per esempio hanno già sottolineato più volte di essere stufi dell’attenzione concessa ai due innamorati, così come Andrea Montovoli e Andrea Denver.

PAGO E SERENA: RUGGINI DEL PASSATO NON ANCORA SUPERATE

Non c’è pace per Pago nella Casa del Grande Fratello Vip: il cielo è sereno solo a giorni alterni e lascia spesso spazio a nuvole piuttosto nere. Ancora una volta il cantante ha litigato con Serena Enardu, che l’ha accusato di non essere educato. Uno dei tanti momenti di sconforto della donna, che si sono tradotti in un’invettiva contro il fidanzato. Alcuni comportamenti di Pago le fanno capire infatti che i problemi del passato siano ancora presenti e che una volta fuori dovranno affrontare di nuovo tutto. “Non mi condiziona nessuno”, ha detto invece il cantante, “non credi in questo amore?”. Serena non lo nega, ma è anche in crisi per via dei due volti mostrati dal fidanzato. “Non c’è condizionamento”, ha ripetuto allora Pago. Qualche ora prima, la concorrente infatti aveva già manifestato le proprie paure. “Quando glielo dico se ne va, come sempre”, ha detto a Clizia Incorvaia in lacrime, poco prima che Pago ritornasse indietro per consolarla. “Pensi che io ti tratti male per qualche motivo in particolare?”, le ha chiesto lui. “Pensaci bene, dopo tutto quello che stiamo vivendo, io ti tratto male per dimostrare cosa?”, ha aggiunto. “Nel momento stesso in cui c’è una problematica, dentro la capanna la tratti con il sorriso e con i giusti modi. Poi…”, ha risposto Serena, “Sei due persone. Infatti dentro la capanna mi risponderesti in un modo, poi davanti agli altri…”. Clicca qui per guardare il video di Pago e Serena Enardu

