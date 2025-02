Pago prosegue la sua avventura di rinascita ad Ora o mai più, il talent show condotto da Marco Liorni il sabato sera su Rai1. Il cantante e personaggio televisivo è tornato sul palco di Ora o mai più durante l’ultima puntata in coppia con la coach Patty Pravo sulle note de “Il paradiso”. Una performance che non ha fatto particolarmente impazzire la giuria se non fosse per Rettore che ha dato un 9 motivando: “cominciamo con roba forte”. Marco Masini ha apprezzato la prova del cantante: “ho trovato Pago perfettamente in linea con la canzone, molto intonato. Voto 8”, mentre Rita Pavone ha sottolineato “molto bene, voto 8”.

Gigliola Cinquetti, invece, va al ribasso “ho sempre il dubbio se la sua sia bravura o incoscienza. E’ sospeso, è molto bravo, fa delle cose bellissime e poi ne fa altre che mi lasciano un piccolo dubbio quindi ho dato 7. La canzone è strepitosa, forse legata troppo a Nicoletta e forse sono troppo affezionata ad una sua interpretazione e penso sia anche una canzone difficile”.

Pago è tra i più votati dai social a Ora o mai più

L’esibizione di Pago sulle note de “Il paradiso” di Patty Pravo è stata una delle meno votate dell’ultima puntata di Ora o mai più. Riccardo Fogli è stato tra quelli che l’ha apprezzato: “l’ho trovato benissimo, in questa canzone mi sei sembrato centrato, leggero, fantastico. Voto 9”, mentre Raf ha dato un 9. Infine Alex Britti precisa: “diretto, schietto, disinvolto, hai suonato bene la chitarra. Voto 8”. Punteggio totale: 57 punti.

Durante la seconda manche Pago si è scontrato con Pierdavide Carone in un duetto con Mario Biondi. Alex Britti: “siete stati molto bravi, sono in crisi, per me sarebbe un pari merito, ma scelgo Pago”, mentre Raf “quando sul palco c’è il figlio illegittimo di Barry White è complicato. Sono abbastanza in crisi, Pierdavide devo anche io scegliere Pago per qualche piccolo dettaglio”.Anche Riccardo Fogli sceglie Pago: “mi ha ricordato i fratelli Pooh e per quel tuo modo sei più adatto a questo brano”, mentre Rita Pavone vota “anche io per Pago, lo trovo più vicino”. Marco Masini: “la penso come Riccardo, Pago nella seconda strofa mi hai ricordato in qualche momento Stefano D’Orazio e mi sono un pò commosso”. Alla fine Pago trionfa per 5 a 1 su Pierdavide Carone conquistando 10 punti extra.

