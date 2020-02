PAGO/ “Like di Serena Enardu a Alessandro? Non ci penso ma…” (Grande Fratello Vip)

Baci e abbracci tra Pago e Serena Enardu nel corso dell’undicesima puntata del Grande Fratello. Il cantante viene subito interpellato da Signorini, che ancora non ha svelato le dichiarazioni su Serena da parte del tentatore Alessandro a Uomini e Donne. “Se i like di Serena ad Alessandro mi danno ancora fastidio? No. Dico che Serena è una ragazza impulsiva”, dice Pago. “Se siamo qui è grazie anche a voi, se io dovessi rovinare cinque mesi per una cosa del genere sarei un grandissimo stupido. Noi ci guardiamo negli occhi e siamo felici, anche se non sappiamo come andrà finire. L’amore resta e vince”. Pago e Serena ascoltano le stoccate degli altri concorrenti, ma anche le frecciate ironiche di Wanda Nara alla gieffina: “Vuoi dire che quello ad Alessandro era un semplice like artistico?”. Pago fa spallucce, non sa che a breve si abbatterà una tempesta sulla sua storia d’amore. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Gli alti e bassi di Pago

Pago sta vivendo degli alti e bassi al Grande Fratello Vip 4 e il “merito” è solo di Serena Enardu. La loro convivenza nella Casa sta andando forse in modo diverso da quanto ci si sarebbe aspettati, visto che gli spettri del passato sono ancora presenti nella loro relazione. Il cantante in particolare è combattuto: quando i suoi dubbi sulla fidanzata emergono, si dichiara pronto a voler rimanere nel gioco senza di lei. Quando invece è Serena ad ipotizzare di voler uscire, sottolinea di volerla al proprio fianco. “Voglio che rimani: se tu esci io come faccio? Insieme possiamo fare anche una guerra”, le ha detto nelle ultime ore, durante un momento di sconforto dell’influencer. Clicca qui per guardare il video di Pago e Serena Enardu Alcuni giorni prima, il cantante aveva invece confidato a Paolo Ciavarro di non gradire alcuni comportamenti della fidanzata. Come quel famoso like messo ad alcune foto di Alessandro Graziani. “Non doveva farlo. Lei manca di questa sensibilità e non è la prima volta che si comporta così. Non gliene frega niente, però adesso se vuole arrivare a un risultato le deve importare eccome!”, ha detto. Agli occhi di Pago, se la fidanzata non dovesse cambiare in questo aspetto del suo carattere, di certo la loro relazione tornerebbe quella di un tempo. “Lei è qui per farmi vivere qualcosa di nuovo, non qualcosa del passato”, ha aggiunto, “qui era bello viversi questo momento, stavamo bene, quella è una tortura inutile, è roba vecchia”. Si avvina la prima crisi tra Pago e Serena Enardu?

PAGO E LA GELOSIA VERSO LICIA NUNEZ: “SERENA, E’ OMOSESSUALE”

Pago potrebbe non vedere di buon occhio una particolare amicizia nata al Grande Fratello Vip 4. Ovviamente c’entra Serena Enardu, che in questi giorni si è avvicinata in modo particolare a Licia Nunez. Durante una lite post diretta, il cantante ha suggerito alla sarda di tenersi lontana dall’attrice, rivelando di essere geloso perchè Licia è omosessuale. Parole che ovviamente sono state riportate con livore su tutti i social e che hanno scatenato l’ira dei sostenitori della Nunez. Intanto sembra che Pago abbia fatto marcia indietro su Fernanda Lessa, almeno rispetto alle prime settimane di gioco. Dopo aver saputo la sua storia, il cantante infatti aveva deciso di sostenere la modella ed aveva preferito mandare in nomination Carlotta Maggiorana. Spingendo così Antonella Elia ad andargli contro e a metterlo in guardia su quella che secondo lei sarebbe la vera natura della brasiliana. A distanza di diversi giorni, sembra che Pago abbia cambiato idea su Fernanda e che sia sicuro della sua falsità. “Prima ci ammazza di m**da e poi ci viene a chiedere scusa”, ha detto in sauna alla Elia, “purtroppo non funziona così. Prima ti dà due schiaffi e poi ti viene a chiedere scusa”. In visione di tutto quello che è accaduto, il cantante ha già deciso di darle la sua nomination questa sera. “Tra l’altro mi ha chiesto scusa per una cosa che non ha detto su di me”, ha aggiunto rievocando quel momento in cui la Lessa gli ha confessato di aver detto qualcosa di brutto sulla sua fidanzata. Clicca qui per guardare il video di Pago



