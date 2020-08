Pago/ Da Temptation Island a Tale e quale: tre programmi in un anno (C’è Tempo Per)

Fra i tanti ospiti presenti come di consueto presso la puntata odierna di “C’è Tempo Per…”, show mattutino in onda da lunedì al venerdì su Rai Uno, e condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini, anche il cantante Pago. Pacifico, questo il suo vero nome, è stato senza dubbio uno dei protagonisti dell’annata televisiva che sta per concludersi, e la sua relazione complicata con Serena Enardu, ha appassionato milioni di telespettatori fra Temptation Island prima, e il Grande Fratello Vip poi. Dopo la turbolenta esperienza in Sardegna, in cui la bella Enardu si era fatta attrarre dal tentatore Alessandro, i due hanno provato a riavvicinarsi, e ce l’avevano anche fatta, fra mille difficoltà, nella casa più spiata d’Italia, andando contro l’opinione pubblica. L’amore sembrava essere nuovamente sbocciato ma finito il reality sono tornati i vecchi problemi e alla fine i due hanno deciso di separarsi di nuovo, questa volta, molto probabilmente per sempre.

PAGO A C’E’ TEMPO PER: SI PARLERA’ DI SERENA ENARDU?

Nella puntata odierna di “C’è Tempo Per…” si parlerà di corteggiamento e di conseguenza è quasi scontato che si chiacchiererà con Pago del suo rapporto turbolento con Serena, e chissà che non scopriremo qualcosa che fino ad ora non è emerso. La cosa certa è che nei prossimi mesi vedremo spesso Pacifico sul primo canale tv, in quanto sarà uno dei concorrenti dell’edizione 2020 di “Tale e quale show”, il noto programma in prime time condotto da Carlo Conti, in cui i vip si “trasformano” e cercano di imitare il più possibile i loro colleghi cantanti. L’evento prenderà il via fra poco più di un mese, leggasi il prossimo 18 settembre, e oltre a Pago vedrà la partecipazione anche di Luca Ward, Carmen Russo, Francesca Manzini, Sergio Muniz, Barbara Cola, Carolina Rey, Giulia Sal, Francesco Paolantoni e Virginio. Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme sarà invece il trio della confermatissima giuria. Pago segnerà quindi quasi un record, quello di prendere parte a tre programmi tv in poco più di un anno.



