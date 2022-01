Pago difende Miriana Trevisan/ “Nessuno può umiliare la madre di mio figlio”

Pago chiede rispetto per Miriana Trevisan

Pago, al secolo Pacifico Settembre, è stato legato per dieci anni a Miriana Trevisan. Si sono sposati nel 2003, sono stati separati tra il 2006 e il 2008, e si sono poi lasciati definitivamente nel 2013. Dal loro matrimonio è nato un figlio, Nicola. I due sono rimasti in buoni rapporti per amore del figlio. Proprio per questo Pago è intervenuto pubblicamente su Chi, dopo quanto successo dentro la casa del Grande Fratello Vip. Giacomo Urtis e Soleil Sorge hanno raccontato che la Trevisan fuori dalla Casa avrebbe uno stile di vita “alto” e avrebbe, sempre secondo i due, rapporti con un amico per farsi comprare abiti costosi e non solo. Inoltre Katia Ricciarelli ha paragonato Miriana, per via dei suoi flirt con Nicola Pisu prima e Biagio D’anelli poi, a una “tenutaria del casino”. “Quando si supera il limite, scendo in campo per difendere la mia famiglia contro il mondo. Nessuno può umiliare la madre di mio figlio, nessuno può essere così leggero – per non dire un’altra parola – e pensare di far soffrire il mio bambino. Andremo avanti seguendo la legge fino alla fine. E voglio rispetto, lo pretendo”, ha detto il cantante sardo sulle pagine di Chi.

Pago: diffida a chi parla male della ex moglie

Dopo aver appreso dal figlio quanto era successo in tv, Pago ha subito scritto ad Alfonso Signorini e poi si è rivolto agli avvocati per inviare una diffida a Giacomo Urtis, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli: “Nessuno può offendere il quel modo becero e schifoso la mia ex moglie e fare del male a mio figlio che era lacrime”. Quando Miriana uscirà dalla casa potrà, se vorrà, presentare una querela. Anche Pago ha vissuto nella casa del Grande Fratello, durante la quarta edizione del reality, e sa che può succedere di dimenticarsi delle telecamere: “Ma quando apri la bocca per vomitare certi argomenti devi solamente collegare il cervello”. Per quanto riguarda le relazioni che Miriana Trevisan ha intessuto dentro la casa del GF Vip con Nicola Pisu e Biagio D’Anelli, Pago non ha voluto sbilanciarsi: “Non giudico quello che fa la mia ex moglie. È una donna adulta. Di certo lei passa per donnaccia se ha uno o due flirt; invece Belli, Basciano e Antinolfi – che fanno altrettanto diventano playboy”.

