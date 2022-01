Pago difende Miriana Trevisan: “Pronte le denunce”/ Urtis, Katia e Soleil l’attaccano

Pago, ex concorrente del Grande Fratello Vip, di Temptation Island nonché ex marito di Miriana Trevisan, è intervenuto nelle scorse ore minacciando azioni legali nei confronti di alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip. Cerchiamo di spiegare nel dettaglio cosa sia accaduto. L’ex Velina ha discusso animatamente con i suoi inquilini Giacomo Urtis, Soleil e Katia Ricciarelli, e durante la chiacchierata animata, l’ex di Uomini e Donne ed ex Isola dei famosi, ma non solo, ha tirato in ballo il figlio di Miriana. Dichiarazioni che non sono andate a genio proprio a Pago, che come si legge su Biccy.it è pronto ad adire per vie legali per tutelare il proprio figlio.

Miriana Trevisan sotto attacco, Biagio D’Anelli "non è una mantide"/ "Pronto a quarantena per abbracciarla"

“Le parole pronunciate questa sera (ieri sera ndr) da alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip nei confronti della mia ex moglie – fa sapere il cantante di Parlo di Te – saranno messe al vaglio dei nostri legali già da domani (oggi ndr). Questo a tutela della nostra famiglia e di nostro figlio. Aspettiamo Miriana per decidere il da farsi in sede legale. Mi auguro che certi comportamenti non accadano mai più. Soprattutto nel rispetto di nostro figlio. Pago”. Un vero e proprio polverone quanto scatenato dalla discussione fra Miriana e i suoi coinquilini, ed ora bisognerà capire cosa accadrà da qui a breve.

SOLEIL PUNGE MIRIANA AL GF VIP/ Biagio la difende: "Basta chiamarla mantide!"

PAGO DIFENDE MIRIANA TREVISAN E IL FIGLIO. SOLEIL: “FA LA VITTIMA, NON MI PIACE”

Ma vediamo nel dettaglio quali sono state le parole di Soleil a Miriana Trevisan che hanno fatto andare su tutte le furie Pago: “A me le persone che fanno le vittime non mi piacciono. Lei è la prima che tira in ballo il figlio quando le fa comodo – ha detto l’ex amica speciale di Alex Belli – lo faceva con Nicola e adesso addita noi se le facciamo notare le frasi dette da lei? Lei due mesi fa stava a dire ‘mio figlio non puoi vedermi con Nicola neanche darmi un bacio, dormire qui’. Poi con Biagio mi sembra abbia fatto tutt’altra scena, quindi suo figlio quello lo può vedere? Dove sta la verità?”.

Miriana Trevisan, lite furiosa con Katia Ricciarelli/ "Mi fa schifo questo, vado via"

E ancora: “Mi spiace ma io non la reputo una donna sincera. E poi mi spiace che alcuni possano credere al suo atteggiamento da piccola vittima. Io ho capito quasi subito con chi avevamo a che fare. Poi parliamo anche di una persona incoerente e falsa – ha infine rincarato la dose – il pomeriggio si avvicina a me dicendo che ci tiene e poi mi nomina con le stesse motivazioni di sempre. Non sono crudele, ma odio la falsità. A costo di deludere gli altri, ma apprezzo chi dice le cose davanti”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA