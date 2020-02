Pago dopo il GF Vip “ho imparato a non giudicare”/ “Matrimonio con Serena Enardu…”

Pago torna sui social dopo aver trascorso i primi giorni post eliminazione dal Grande Fratello Vip 2020 con i suoi affetti. Chiusa l’avventura nella casa più spiata d’Italia, il cantante ha dedicato tutto il suo tempo al figlio Nicolo, alla compagna Serena Enardu e al figlio di quest’ultima, Tommy. Insieme, tutti e quattro si sono concessi una piccola vacanza romana per voltare definitivamente pagina e dare inizio ad un nuovo capitolo della loro storia. L’avventura nella casa è stata utilissima a Pago che, oggi, fa un bilancio della sua esperienza spiegando ai followers di aver imparato davvero tante cose. “Ho imparato ad ascoltare, non solo il mio cuore ma anche quello degli altri. Ho imparato a non giudicare… Ho imparato che si può sbagliare, l’ho fatto e lo farò sempre, ma ho imparato soprattutto che si deve amare sempre”, scrive Pago. “Ho imparato che da quello zero ci si può sempre risollevare, così tanto che se vuoi puoi diventare un elefante e noi tutti lo diventeremo, io lo diventeró con l’aiuto delle persone che da sempre amo, con quelle che amerò per sempre, con quelle che mi fanno battere il cuore e che mi fanno emozionare“, aggiunge.

PAGO: “CON SERENA ENARDU CI STIAMO RISCOPRENDO”

Pago non potrebbe essere più felice dell’avventura che ha vissuto nella casa del Grande Fratello Vip 2020 dove ha ritrovato anche la sua Serena Enardu. I due, insieme, nonostante mille litigi e incomprensioni, sono riusciti a ritrovarsi ed oggi stanno dando una nuova possibilità al loro amore come ha spiegato Pacifico Settembre al settimanale Chi. “Con Serena ci stiamo riscoprendo. Nella mia testa frullano tanti punti interrogativi. Ancora ci sono cose da capire e da chiarire. Io e Serena stiamo ricostruendo tutto quello che abbiamo perso negli anni e non durante Temptation o il GF. La nostra crisi è iniziata ben prima dell’arrivo delle telecamere. I primi passi verso nuovi sorrisi sono nati poi nella Casa. Da qui, però, a parlare di nozze, eccetera, ne passa di tempo. Contano prima i fatti”, ha spiegato. Passo dopo passo, dunque, Serena e Pago stanno ricostruendo il loro rapporto anche se, per il momento, le nozze possono aspettare.





© RIPRODUZIONE RISERVATA