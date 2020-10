Pago è Bruce Springsteen/ La rinascita passa dalla musica! (Tale e Quale Show)

Pago è Bruce Springsteen a Tale e Quale Show 2020

Pago è Bruce Springsteen nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2020 e con questa esibizione potrebbe davvero strappare il biglietto definitivo per la vittoria finale. Il cantante sardo, dopo essere stato travolto dal gossip, potrebbe segnare la sua rinascita artistica proprio grazie al talent vip di Carlo Conti con buona pace della sua ex Miriana Trevisan, sicura che questa fosse la strada giusta per lui sin dall’inizio. Il Grande Fratello Vip ha un po’ sfruttato la sua vita sentimentale più di quella artistica ma per lui adesso tutto potrebbe cambiare. Molto dipenderà dall’esibizione di questa sera ma anche da quello che vedremo in queste ultime settimane di programmazione tra scontri finali e nuovi tornei dei campioni, come andrà per Pago? Quello che è certo è che il cantante sardo è riuscito a convincere i giudici che continuano a complimentarsi con lui anche venerdì scorso quando sul palco ha portato la sua imitazione di Rino Gaetano con ‘A mano a mano’.

Pago ha conquistato tutti nei panni di Rino Gaetano

Il look di Pago è stato davvero molto simile all’originale e anche il suo timbro graffiato lo ha aiutato molto nell’interpretazione. Certo rimane sempre il fatto che la sua cadenza sarda si sente molto nelle sue esibizioni ma nelle note alte la differenza era davvero minima e gli applausi del pubblico non sono mancati con tanto di standing ovation. Vincenzo Salemme lo ha trovato davvero bravissimo sicuramente nella parte più bassa delle note ma ha interpretato bene la disperazione e il carattere di Rino Gaetano, è stato davvero bravissimo in questo omaggio. Loretta Goggi ha dichiarato, invece, che a prescindere dalla somiglianza, ha cantato questa canzone benissimo, questa canzone è davvero forte e potente e lui è riuscito a portarla sul palco. Giorgio Panariello confessa che lui è un grande ammiratore di Rino Gaetano e questa è proprio la canzone che ascolta in camerino prima di salire sul palco e per questo lo ringrazia perché gli ha restituito questa energia. Sibillino il commento di Nino Frassica che ammette di essere stupito dalla sua bravura perché lo aveva visto all’Isola e al GF e non sapeva fosse così bravo. A quanto pare la missione di Pago è riuscita per la felicità della sua ex che l’ha sempre sostenuto in questo.



