Pago è Fabrizio Moro/ Canterà Pensa o Non mi avete fatto niente? (Tale e quale show)

Pago sarà Fabrizio Moro nella puntata di Tale e Quale Show 2020 di stasera, 2 ottobre 2020. Il suo timbro un po’ graffiato lo sta mettendo un po’ in difficoltà calandosi nei panni di questo o quel personaggio ma questa sera salirà sul palco del programma di Carlo Conti con un’altra missione da compiere: convincere i giudici nei panni (e con la voce) di un artista come il romano classe 1975. Il cantante sardo sarà in grado di portare a casa i punti che merita con questa nuova performance? Difficile immaginare quale sarà la canzone che interpreterà sul palcoscenico di Rai 1 dove potremo vedere un brano storico come per esempio “Pensa” o il più recente “Ho bisogno di credere“. Senza contare che potrebbe anche portare in scena “Non mi avete fatto niente” con la quale nel 2018 Moro vinse Sanremo insieme a Ermal Meta.

Pago, Tale e Quale Show: i complimenti dopo l’ultima prova

Sabato scorso per Pago a Tale e Quale Show le cose per lui non sono andate benissimo portando sul palco un numero 1 assoluto, Gianni Morandi, in ‘Scende la pioggia’. Lasciando stare il fatto che il suo aspetto fisico non è proprio simile a quello del grande e seguito cantante italiano, anche il timbro e la sua cadenza non lo hanno aiutato molto e i giudici non hanno potuto far altro che constatare che non era proprio Gianni Morandi quello che era sul palco. Dopo l’esibizione Pago si è liberato di alcune protesi in volto causando l’ilarità della giuria e dello stesso conduttore, ma quando si è passati ai giudizi le critiche non sono mancate soprattutto per via del viso che non era di certo simile a quello di Gianni Morandi.

Dopo l’ultima prova sono arrivati i complimenti di Loretta Goggi legati sicuramente alla sua voce e poi anche alle movenze che lo rendevano davvero simile. Gli ha riservato applausi anche il giudice speciale della serata, Lino Guanciale. La performance per lui, però, non è finita con il giudizio della commissione visto che Carlo Conti ha chiesto a lui e a Barbara Cola di rifare il famoso duetto che la coppia ha presentato al Festival di Sanremo. Nonostante Pago non si ricordasse le parole, i due hanno comunque portato a casa un bel momento che anche Loretta Goggi ha apprezzato. Conclusione? Alla fine della serata Pago ha chiuso fuori dal podio ma solo di un punto dietro alle ottime esibizione di Barbara Cola, Giulia Sol e Carolina Rey. Cosa ne sarà di Pago in versione Fabrizio Moro questa sera nella nuova puntata di Tale e Quale Show?

Video, l’esibizione nei panni di Gianni Morandi





