Pago è Francesco Gabbani/ “Viceversa”, i giudici soddisfatti: “Esibizione ironica”

Per Pago esibizione convincente nei panni di Francesco Gabbani nella canzone presentata dal cantautore toscano a Sanremo, “Viceversa“. “Sembri un po’ Gomez della famiglia Addams”, ha scherzato Giorgio Panariello, che ha aggiunto: “Io conosco bene Gabbani e devo dire che eri davvero uguale.” Loretta Goggi: “Sei stato bravissimo, hai usato anche la caratteristica ironia di Gabbani, perdendo forse qualcosa nelle parti vocali alte, ma devo dire che hai fatto davvero un bellissimo lavoro”. Anche Vincenzo Salemme si complimenta: “Questa canzone è un piccolo capolavoro, i giochi con le rime e la sua delicatezza, tu l’hai proposta nel migliore dei modi anche con qualche nota un po’ più grave.” (agg. di Fabio Belli)

Pago è Francesco Gabbani con “Viceversa”

Pago è Francesco Gabbani con “Viceversa”. Pago sarà tra i protagonisti di Tale e Quale Show che torna su Rai 1 oggi, 18 settembre 2020. Nel corso degli ultimi giorni l’artista ha pubblicato un’ultima foto su Instagram per chiarire la sua situazione sentimentale. Spesso chiedono al cantautore se è innamorato o meno, dato che è da poco reduce dalla fine della sua storia d’amore con Serena Enardu. L’artista ha risposta al suo pubblico dichiarando che la sua unica vera passione del momento è quella per il pistacchio. Ha accompagnato il suo breve post con una foto abbastanza eloquente, nella quale mette in mostra tutta la sua golosità.

Pago, come va con Serena Enardu

Dando un’occhiata alla vita privata di Pago, si viene a sapere delle ultime vicende con la sua ormai ex fidanzata, Serena Enardu, Pago ha ammesso di essersi rivisto con lei in Sardegna, in occasione di una vacanza insieme a suo figlio. I rapporti tra i due sono notevolmente migliorati, anche se finora l’ipotesi di tornare insieme non sembra ancora all’orizzonte. Anzi, si dice che Serena abbia trovato un nuovo amore. Cosa altro bisogna sapere riguardo alle notizie più recenti di Pago? il cantante ha parlato dell’esperienza televisiva che sta per iniziare su Rai Uno. Ha sottolineato quanto abbia iniziato a prendere confidenza con gli altri concorrenti nel giro di poco tempo. Inoltre, si dice che Pago abbia particolarmente legato con la conduttrice Francesca Manzini. Tuttavia, ha ammesso che l’esperienza nel talent è all’insegna del mantenimento delle distanze fisiche e sociali. Una misura necessaria a causa dell’emergenza Coronavirus, che però non ha impedito di dare vita alla nuova edizione di un programma ormai storico nel panorama televisivo italiano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA