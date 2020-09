Pago è Gianni Morandi/ Questa volta vincerà la puntata? (Tale e Quale Show)

Pago è Gianni Morandi nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2020, il varietà campione d’ascolti del venerdì sera condotto da Carlo Conti. Venerdì 25 settembre 2020 appuntamento con il secondo imperdibile appuntamento che vedrà Pago calarsi nei panni di una delle colonne della musica italiana: Gianni Morandi. Proprio così il cantante, archiviate le esperienze televisive del Grande Fratello Vip e di Temptation Island, è tornato a fare il suo lavoro nel varietà di successo di Raiuno. Se la performance di Francesco Gabbani ha convinto davvero critica e pubblico sfiorando per poco la vittoria finale, questa settimana Pago dovrà confrontarsi con il granissimo Gianni Morandi. Non è ancora stato svelato il brano che dovrà portare sul palcoscenico di Tale e Quale, ma la sfida si preannuncia davvero esaltante per l’ex concorrente di Music Farm. Riuscirà questa volta ad agguantare la prima posizione della classifica finale?

Pago si trasforma in Francesco Gabbani: convince, ma…

La prima puntata di Tale e Quale Show 2020 ha visto Pago tornare a cantare su di un palcoscenico importante come quello del varietà del venerdì sera di Raiuno. Per la prima performance, Pago si è dovuto calare nei panni di uno dei protagonisti musicali di maggior successo degli ultimi anni: Francesco Gabbani. Il cantautore fiorentino, infatti, nel giro di pochi anni ha vinto prima la sezione Nuove Proposte di Sanremo con “Amen” poi la categoria Big di Sanremo con “Occidentali’s Karma” e infine il secondo posto sempre tra i Big con “Viceversa” a Sanremo 2020. A Pago l’onore e il compito di imitarlo sul palcoscenico del varietà di Raiuno. A presentarlo è stato Carlo Conti: “è’ stato protagonista del gossip negli ultimi anni, finalmente torna a fare il suo mestiere!”. Il cantane si è esibito sulle note di “Viceversa”, canzone portata in gara da Gabbani a Sanremo 2020. L’esibizione è stata davvero “tale e quale”, anche se nel trucco è apparso poco convincente. I commenti dei giurati sono tutti entusiastici. Panariello senza girarci troppo intorno dice “eri uguale, identico”. Alla fine della puntata Pago sfiora per poco la vittoria finale classificandosi al secondo posto con 52 punti.

Ecco il video di Pago che imita Francesco Gabbani





