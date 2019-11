Pago e Miriana Trevisan, tornano insieme?/ Lei: “Siamo due genitori che si stimano”

Se la storia con Serena Enardu è ormai un ricordo per Pago, quella con Miriana Trevisan potrebbe non appartenere più soltanto al passato. A farlo credere a molti curiosi sarebbe uno scambia di messaggi affettuosi tra i due ex. Dopo le interviste rilasciate dall’ex ragazza di Non è la Rai durante la partecipazione del suo ex a Temptation Island Vip, Pago ha deciso di palesare la stima nei confronti della sua ex, sposata nel 2003. Sul web molti hanno notato uno scambio di messaggi, come quello di poche ore fa postato dalla Trevisan: una foto scattata diversi anni fa insieme al figlio Nicola. Tra i commenti c’è proprio quello di Pago che dedica alla sua ex un cuoricino. Un simbolo che potrebbe tuttavia essere scambiato per qualcosa di più, com’è infatti accaduto. A chiarire tutto è stata però proprio Miriana, scrivendo in risposta ai commenti curiosi: “Siamo due ex che si stimano”.

Miriana Trevisan, le parole su Pago e Serena

Insomma, non ci sarebbe alcun ritorno di fiamma tra Pago e Miriana Trevisan ma soltanto una forte stima che esiste da anni. Miriana, d’altronde, si è esposta anche in merito al rapporto di Pago con Serena Enardu alle pagine di Novella2000. Queste sono state le sue dichiarazioni: “Io non ho mai conosciuto la donna con cui sta adesso. L’ho solo intravista e non sono nelle condizioni di giudicarla, non mi permetterei”, ha detto la Trevisan. “Quando mio figlio è in vacanza in Sardegna sta dalla nonna e quando siamo andati insieme non l’ho mai incontrata. – ha voluto ancora chiarire la Trevisan su suo figlio – Posso solo dire che Pago è una persona adulta e qualsiasi cosa accadrà durante Temptation Island la gestirà nel migliore dei modi.”.

