Pago è Rino Gaetano/ Video, vincerà per la terza volta? (Tale e quale show)

Pago è Rino Gaetano nella nuova puntata di Tale e Quale Show, il varietà campione d’ascolti del venerdì sera di Raiuno. Il cantante è pronto per una nuova imperdibile imitazione per la gioia del pubblico che da settimane continua a sostenerlo nel programma di successo condotto da Carlo Conti e giunto quest’anno alla decima edizione. Per molti è lui il vincitore annunciato di questa edizione, ma per Pago c’è ancora tanta strada da fare e le difficoltà sono dietro l’angolo. Questa settimana l’ex concorrente di Temptation Island e del Grande Fratello Vip 2020 dovrà confrontarsi con un vero e proprio mito della musica italiana: Rino Gaetano. Una prova non facile per Pago che dovrà portare sul palco la malinconia e l’ironia di uno degli artisti più bravi della musica cantautorale italiana. Al momento non è ancora comunicato il brano di Rino Gaetano che il cantante dovrà interpretare, ma è possibile che la scelta possa ricadere su “Gianna” oppure “Ma il cielo è sempre più blù”, due brani cult della musica italiana. Riuscirà Pago a conquistare la giuria vincendo la puntata per la terza volta consecutiva?

Pago vince e convince con Tony Hadley

Durante l’ultima puntata di Tale e Quale Show 2020, Pago ha conquistato giudici e pubblico con una straordinaria imitazione di Tony Hadley, il cantante britannico pop conosciuto anche per essere stato l’ex frontman degli Spandau Ballet. Una performance davvero degna di nota quella del cantante che è stata osannata sia dalla giuria che dal pubblico dei social. “È difficile trasformare un ragazzo sardo in un inglese” ha detto il giudice speciale Luca Argentero, che gli ha dato il massimo dei voti. Non da meno anche gli altri giudici Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme che gli hanno dato il massimo dei voti facendolo arrivare al primo posto della classifica finale di puntata. Un successo meritato per il cantante che si candida tra i papabili vincitori della decima edizione del varietà campione d’ascolti di Raiuno.





