Pago e Serena Enardu “bloccati” da coronavirus/ La convivenza a Milano è da rimandare

Il coronavirus boccia il progetto di convivenza di Pago e Serena Enardu. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 sono tornati vicini come non mai proprio grazie al reality show di casa Mediaset, ma l’epidemia da Covid-19 ha rovinato, seppur in parte, i piani d’amore della coppia: “Stiamo già cercando casa – ha spiegato il cantante sardo, parlando ai microfoni di Uomini e Donne magazine – anche se con questo clima le cose non sono semplici. Ma se c’è una cosa che abbiamo capito è che la vita ti mette sempre di fronte qualcosa che ti fa pensare che non sia il momento giusto, ma se lo aspettiamo non facciamo più niente”. Pandemia a parte, i due stanno vivendo quasi una sorta di seconda giovinezza: “È un periodo bellissimo – ha aggiunto Pacifico parlando con il settimanale del dating show di Canale 5 – stiamo provando a non commettere gli errori del passato. C’è più comprensione verso l’altro, la voglia di non darsi delle colpe, di accettare che ci sono delle esigenze lavorative, a volte imprescindibili, che ci tengono lontani, ma rispettarsi e volersi bene prima di tutto”.

PAGO E SERENA ENARDU: PRESTO IL MATRIMONIO

E fra i tanti progetti, come detto, sopra, anche quello di una convivenza a Milano, la città dove vive la maggior parte dei personaggi famosi: “La mia realtà è ancora sottosopra .La nostra intenzione è di cambiare totalmente città e trasferirci il prima possibile a Milano”. E quando l’emergenza coronavirus sarà passata, chissà che Pago e Serena Enardu non possano finalmente unirsi in matrimonio: “All’inizio della nostra storia ho pensato tante volte di fare questo passo con lei – ha detto a riguardo l’ex concorrente del Gf Vip – ma avevo un divorzio da affrontare, c’erano ancora tante difficoltà burocratiche. Le facevo spesso la battuta e poi me la immaginavo tutta di bianco: molto bella. Se il tempo lo vorrà, ci sarebbe un luogo importante per Ia nostra storia che potrebbe fare da cornice: un posto sul Lago Maggiore legato ai nostri primi mesi insieme”.

