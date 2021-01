Pago e Serena Enardu di nuovo insieme?/ Parpiglia: “Hanno ripreso a sentirsi..”

Una serie di frecciatine e uno scambio di battute tra sorrisi e insinuazioni ha dato il via al gossip relativo a Pago e ad un suo possibile ritorno di fiamma con Serena Enardu. Ospite di Casa Chi proprio nelle scorse ore, il cantante si è lasciato andare ad una serie di domande spaziando tra reality, musica e amore. Proprio il cantante sardo ha ammesso di essere molto intrigato da una partecipazione all’Isola dei famosi anche se nessuno lo ha invitato (ma poi dice di non essere pronto per questa edizione ma magari per la prossima) e quando si parla di una possibile partenza però ammette: “Sicuramente non lascerò nessun cuore infranto qua ad aspettarmi…”. La sua battuta lasciava intendere di essere ancora single ma è a questo punto che Parpiglia lo incalza al grido di “Sei Sereno?” facendo un chiaro riferimento proprio alla sua ex, forse non più, Serena Enardu.

Pago e Serena Enardu di nuovo insieme?

A quel punto Pago cerca di sviare: “Non ti dirò mai più niente, sei una cosa impossibile” ma lui non si arrende e continua: “Sei ‘Sereno’?”. A quel punto il cantante sardo si lascia andare alle risate confermando a metà di essere sereno e Parpiglia rilancia: “Sono in un periodo in cui hanno ripreso a parlarsi, in un linguaggio forse dell’amore”. Pago sorride e sembra confermare il loro ritorno di fiamma ma non lo dice pubblicamente, almeno per il momento. E’ Parpiglia a fare tutto ammettendo che i due “gli stanno tirando via l’anima…”. Qual è la verità? Siamo sicuri che toccherà a loro, molto attivi sui social, dire qualcosa sui loro rapporti adesso che la bomba è esplosa.



