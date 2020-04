Pago e Serena Enardu/ “Se ci sposeremo, non lo diremo e non ci saranno telefoni”

Pago e Serena Enardu continuano a godersi la loro storia d’amore dopo essersi ritrovati nella casa del Grande Fratello Vip 2020. La coppia sta trascorrendo insieme la quarantena cercando di ritrovare quell’equilibrio che sembrava perso. Dopo essersi lasciati e aver intrapreso strade diverse, Pago e Serena hanno capito di essere ancora profondamente innamorati. I due, così, hanno messo da parte tutti i rancori e i problemi del passato dando inizio ad un nuovo capitolo della loro vita. Nei progetti della coppia c’è sicuramente il matrimonio, ma qualora Pago e Serena dovessero decidere di coronare il loro sogno d’amore con i fiori d’arancio, lo farebbero in gran segreto, annunciando la notizia solo dopo aver pronunciato il fatidico sì. Dopo aver raccontato la loro storia d’amore in tv, Pago e Serena Enardu hanno voglia di vivere con più riservatezza la loro relazione.

PAGO E SERENA ENARDU: “MATRIMONIO? NON LO DIREMO A NESSUNO”