Pago e Serena Enardu sono tornati insieme?/ “Hanno ripreso a frequentarsi dopo anni di silenzio”: lo scoop

Serena Enardu e Pago sono tornati insieme dopo due anni?

Serena Enardu e Pago di nuovo insieme? È questa l’indiscrezione lanciata da Pipol Gossip che in pochi minuti sta facendo il giro del web. Si sono presi, lasciati e ripresi, anche in TV e ora pare che i due, dopo anni di silenzio, si siano riavvicinati e abbiano iniziato a frequentarsi di nuovo. “Sono state una delle coppie più amate e discusse degli ultimi anni in tv tra Temptation Island e Gfvip, due anni fa Pago e Serena Enardu si sono detti addio. – scrive la fonte, che aggiunge – Adesso come riveliamo noi di Pipol, i due si sono rivisti”.

Pare che Pago e Serena siano in questi anni rimasti in contatto “in primis perché il cantante non ha mai smesso di avere rapporti con il figlio maggiore della Enardu”, fa sapere la fonte, a cui aggiunge la possibilità che il sentimento tra i due in realtà non si sia mai spento.

Serena Enardu e Pago “hanno ripreso a frequentarsi”

Un sentimento, quello tra Pago e Serena, che potrebbe essere risbocciato proprio negli ultimi tempi. “E infatti la coppia pare che in queste ultime settimane abbia ripreso a frequentarsi. – si legge – Nessuna foto social. Nessuna condivisione pubblica perche questa volta i due vogliono camminare con i piedi di piombo verso la strada dell’amore. Quello vero.” La scelta della coppia, insomma, sarebbe quella di riprovarci ma andandoci molto piano, non esponendosi al pubblico social con scatti o video che potrebbero compromettere la serenità di questa nuova frequentazione. Solo qualora le cose si facessero serie potremmo insomma attenderci un annuncio ufficiale della coppia che confermerebbe il ritorno di fiamma.

