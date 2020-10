Pago è Tony Hadley/ Continuare a stupire con il frontman degli Spandau Ballet (Tale e Quale Show)

Pago sarà Tony Hadley per continuare a stupire il pubblico e i giudici durante la sua esperienza a Tale e Quale Show, il varietà di Rai 1 giunto alla sua decima edizione. Il cantautore sardo è pronto ad assumere le sembianze del frontman della band pop e rock degli Spandau Ballet. Nel frattempo, i telespettatori possono ancora ricordare la sua straordinaria esibizione in Portami via, brano tra i più apprezzati del cantautore romano Fabrizio Moro. La performance si è conclusa con una standing ovation da parte del pubblico ben distanziato in studio. Giorgio Panariello ha definito Pago sorprendente, oltre che identico all’originale per quanto riguarda la voce, un po’ meno il trucco. Ubaldo Pantani si è reso conto fin dal primo momento di essere davanti ad una performance di assoluto rilievo, mentre Loretta Goggi ha sottolineato l’eccezionalità della sua esibizione, oltre alla capacità di insinuarsi nei vari personaggi con tanta abilità. Vincenzo Salemme, infine, non capisce come lui faccia ad essere così bravo.

Pago, Tale e Quale Show: così la settimana scorsa

Pago, grazie alla sua performance nei panni di Fabrizio Moro, ha conquistato la vittoria nella terza serata di Tale e Quale Show. L’artista ha letteralmente sbaragliato la concorrenza, ottenendo quattro punti in più di Barbara Cola e sei in più di Virginio. Per quanto concerne i giudici, Loretta Goggi gli ha dato la prima piazza, Salemme e Pantani la seconda e Panariello la terza. Pacifico Settembre, questo il suo nome di battesimo, ha ottenuto la vittoria grazie ai 10 punti ricevuti dagli altri concorrenti, più precisamente da Francesca Manzini e Carolina Rey. Nella classifica generale del programma, Pago è leader con quattro punti su Barbara Cola e dodici su Virginio, ma la sfida sembra destinata ad andare avanti senza sosta. Ora è tutto pronto per l’esibizione nella quale si trasformerà, come per magia, in Tony Hadley. Sarà senz’altro uno spettacolo da non perdere.

Video, la prova nei panni di Fabrizio Moro





