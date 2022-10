Pago, ex marito di Miriana Trevisan/ Ritorno di fiamma impossibile, anche se…

Pago e Miriana, rapporto speciale per il bene del figlio Nicola: “E’ innamorato della sua mamma”

Pago è l’ex marito di Miriana Trevisan, soubrette ed ex concorrente del Grande Fratello VIP. La coppia ha vissuto momenti molto contrastanti ed intensi nel corso della storia d’amore, tra alti e bassi tipici di qualsiasi relazione. Al di là delle incompatibilità personali, che hanno portato Pago e Miriana alla separazione, i due vanno molto d’accordo e conservano un rapporto speciale, probabilmente anche per tutelare gli equilibri del figlio Nicola, a cui entrambi sono legatissimi.

Il cantante, non a caso, ha sempre speso parole elogio per la madre di suo figlio, esaltandone le doti umane. “Mio figlio Nicola e Miriana sono molto legati. È un bambino innamorato della mamma ed è giusto così. È geloso da un punto di vista affettivo, come se si sentisse il suo fidanzatino”.

Pago e Miriana, il ritorno di fiamma è impossibile: “Nostri caratteri incompatibili”

Visti e considerati i rapporti molto cordiali tra Pago e Miriana Trevisan, non sono in pochi a sperare in un ritorno di fiamma tra i due. D’altronde tanti fan si erano appassionati alle vicende della coppia e in fondo li vedrebbero ancora bene insieme. Su una cosa, però, Pago e Miriana sembrano essere in perfetta sintonia: non torneranno mai assieme. “Sa bene anche lui che siamo opposti”, ha dichiarato non molto tempo fa la Trevisan a proposito del rapporto con l’ex marito. “Pago, quindi, capisce che è impossibile, anche se noi andiamo molto d’accordo e ci vogliamo un gran bene. Le nostre strade però sono separate…”

