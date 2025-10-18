Chi è Pago, ex marito di Miriana Trevisan? I due sono stati insieme dal 2003 al 2013 con in mezzo alcune crisi e la nascita di un figlio

È durato diversi anni l’amore l’amore tra Miriana Trevisan e Pago. Una storia d’amore intensa e importante che ha vissuto diversi momenti, con alti e bassi, come in ogni relazione. La loro storia è stata forse altalenante, considerando che spesso i due hanno fatto tira e molla, lasciandosi e poi riprendendosi qualche tempo dopo. Dopo essersi conosciuti e innamorati, Miriana e Pago si sono sposati nel 2003. Un rapporto, il loro, durato all’incirca fino al 2006, quando la loro relazione si è interrotta. Nonostante ciò la separazione è durata poco, considerando che qualche anno più tardi sono tornati ad amarsi.

Miriana Trevisan ha un compagno?/ La showgirl: "Sono casta. Ho desideri ma..."

E proprio nella seconda fase della loro storia d’amore, Miriana e Pago hanno messo al mondo il loro unico figlio, Nicola, nato nel 2009. Oggi adolescente, il ragazzo ha un rapporto splendido con la mamma e con il papà, che sono stati capaci di crescerlo in un clima di serenità e amore, nonostante la separazione.

Chi è Miriana Trevisan/ Gli esordi come showgirl con Gianni Boncompagni: “Lo temevo”

Pago, ex marito di Miriana Trevisan: “Uniti per nostro figlio”

Miriana Trevisan e Pago si sono detti definitivamente addio nel 2013, ma nonostante la separazione sono rimasti in ottimi rapporti. Più volte i due hanno spiegato di aver mantenuto un bel rapporto di amicizia e stima legati dall’amore che hanno vissuto in passato e soprattutto per il bene di Nicola. “Siamo rimasti uniti per nostro figlio” hanno spiegato Pago e Miriana Trevisan, che ancora oggi hanno uno splendido rapporto. Nonostante il bel rapporto creato oggi, come fratello e sorella, Miriana ha sofferto particolarmente l’addio da Pago, quello che ancora oggi definisce come il grande amore della sua vita, tanto che la Trevisan ha raccontato: “L’ho amato tanto, anzi forse è l’unico che ho amato”.