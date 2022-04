Pago ex marito Miriana Trevisan e il figlio Nicola/ “Non avevamo smesso di amarci, poi…”

Miriana Trevisan e Pago: un legame forte li unisce

Pago e Nicola sono il marito e il figlio di Miriana Trevisan. Un grande amore quello nato tra il cantante e l’ex volto noto di Non è la Rai che sono stati legati per diversi anni diventando anche genitori di Nicola. Per anni al centro del gossip, Pago e Miriana si sono incrociati per la prima volta nel 2002 in Sardegna. Tra i due un vero e proprio colpo di fulmine visto che hanno immediatamente cominciato a conoscersi e frequentarsi. L’anno dopo, nel 2003, la coppia si è sposata ma improvvisamente dopo un anno e mezzo di idillio qualcosa tra i due si è rotto visto che è arrivato l’annuncio della separazione.

Dopo il matrimonio naufragato, Miriana Trevisan partecipa a L’Isola dei Famosi e una volta rientrata in Italia ricontatta l’ex marito. Tra i due riscatta la scintilla come ha raccontato proprio la conduttrice in una vecchia intervista: “non avevamo smesso di amarci. Infatti, dopo essere tornata da l’Isola dei Famosi l’ho cercato e dopo poco da quel primo incontro ho scoperto di essere in attesa di Nicola”.

Nicola, figlio di Miriana Trevisan e Pago: “ho sentito molto la sua mancanza”

Pago e Miriana Trevisan tornano insieme e diventano genitori del piccolo Nicola. Anche questa volta però la loro relazione finisce male, ma i due restano in ottimi rapporti proprio per il bene del figlio. Nicola Settembre è legatissimo alla mamma, ma ha vissuto molto bene l’esperienza di Miriana nella casa del Grande Fratello Vip come ha raccontato a Verissimo: “ho sentito molto la sua mancanza in questi sei mesi ma ha fatto molto anche per me perché ho conosciuto meglio il mio papà. Mamma l’ho guardata tanto, mi è piaciuta, è sempre stata se stessa nel bene e nel male. Quando la vedevo ballare era come se fosse a casa perché era se stessa, come fa a casa”.

Tra mamma e figlio c’è un rapporto davvero speciale come ha confermato anche il padre Pago: “è molto legato a Miriana Trevisan. Quindi non vuole che alcun uomo si avvicini a lei. È un bambino innamorato della mamma ed è giusto così. È geloso da un punto di vista affettivo, come se si sentisse il suo fidanzatino”.











