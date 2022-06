Pago, ex marito Miriana Trevisan/ “Non giudico quello che fa, è una donna adulta”

Pago e Miriana Trevisan: l’amore e la nascita del figlio Nicola

Pago è l’ex marito di Miriana Trevisan, la conduttrice ex concorrente del GF VIP. Dall’amore al matrimonio suggellato dalla nascita del figlio Nicola. Proprio l’ex vincitore di Tale e Quale Show ha rivelato il bellissimo rapporto tra la ex compagna e il figlio: “Nicola è molto legato a Miriana. Quindi non vuole che alcun uomo si avvicini a lei. È un bambino innamorato della mamma ed è giusto così. È geloso da un punto di vista affettivo, come se si sentisse il suo fidanzatino”. Durante la partecipazione della Trevisan al Grande Fratello Vip, il figlio è sempre stato attento a tutto quello che succedeva nella casa facendo il tifo per la mamma.

Miriana Trevisan, ex marito e fidanzati/ Da Pago a Biagio D'Anelli: "Non mi pento di niente"

Sui social proprio Pago ha condiviso un messaggio parlando del percorso della ex moglie nella casa più spiata d’Italia: ” laa mamma è sempre la mamma. Che amore mio figlio. Sono passati più di quattro mesi, ci sta che la mancanza si faccia sentire sempre di più. Me lo dice tutti i giorni, ma come lei non molla, anzi. Ci teneva a farvi sapere che il suo desiderio più grande è che Miriana arrivi fino in fondo, che resista e che continui a far vedere quanto è speciale”.

Miriana Trevisan e Pago/ Pizzicati in Sardegna per le vacanze, tra complicità e...

Pago ha difeso Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip

Durante la lunga esperienza di Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip non sono mancati i detrattori. In tanti hanno scritto e detto cose non proprio edificanti sul conto della ex ragazza di Non è la Rai che ha potuto contare sempre sul supporto incondizionato dell’ex marito Pago. Proprio il cantante ha rivelato di aver presentato tre diffide in difesa della ex moglie precisando: “nessuno può offendere in quel modo becero e schifoso la mia ex moglie e, soprattutto, nessuno può permettersi di fare del male a mio figlio, che era in lacrime!”.

Nicola, figlio Miriana Trevisan/ Le difficoltà dopo il Grande Fratello Vip

Non solo, Pago ha dovuto commentare anche i flirt che la ex moglie ha instaurato nella casa del GF VIP. Prima con Nicola Pisu e poi con Biagio D’Anelli. “Non giudico quello che fa la mia ex moglie. È una donna adulta” – ha detto il cantante concludendo – “ma di che cosa stiamo parlando? Siamo nel 2022, in un momento storico in cui si combatte per abbattere i muri del pregiudizio”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA