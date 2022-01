Pago, ex marito Miriana Trevisan/ “Non giudico quello che fa, è una donna adulta”

Il cantante Pago, al secolo Pacifico Settembre, negli ultimi giorni ha difeso a spada tratta Miriana Trevisan, la ex moglie dalla quale ha avuto il figlio Nicola. Di fronte agli attacchi ricevuti dalla donna durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, l’artista non è riuscito a stare con le mani in mano ed anzi è intervenuto nel modo più concreto possibile, prima sui social, poi con ben tre diffide che hanno raggiunto Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Giacomo Urtis e che spera possano essere da monito anche per i “leoni da tastiera”.

Miriana Trevisan/ Da Pago a Biagio D'Anelli: brutte notizie in diretta al GF Vip?

Sebbene il loro matrimonio sia finito da tempo, i rapporti tra Pago e la ex moglie restano molto solidi, anche per il bene del loro amato figlio. E proprio per il bene di quest’ultimo che il cantante è intervenuto rivolgendosi agli avvocati e inviando le tre diffide: “Nessuno può offendere in quel modo becero e schifoso la mia ex moglie e, soprattutto, nessuno può permettersi di fare del male a mio figlio, che era in lacrime!”, aveva tuonato tra le pagine del settimanale Chi, nel corso di una recente intervista durante la quale si era detto molto arrabbiato.

PAGO DIFENDE MIRIANA TREVISAN E DIFFIDA URTIS E SOLEIL/ "Offesa in modo schifoso!"

Pago, ex marito Miriana Trevisan difende la sua famiglia

L’ex marito di Miriana Trevisan, Pago, ha dimostrato di tenere in modo particolare a Miriana ed al loro figlio al punto da mettere in guardia, nel corso della stessa intervista: “giù le mani dalla mia famiglia!”. E’ possibile che il cantante possa presto fare una bella sorpresa a Miriana, confrontandosi magari direttamente con i concorrenti che ha diffidato e facendo chiarezza sui motivi delle sue azioni legali.

Oltre ad aver preso le difese dagli attacchi ricevuti nella Casa da Miriana, Pago è stato chiamato anche a dire la sua sui flirt avuti dalla donna durante il reality, compreso l’ultimo con Biagio D’Anelli, con il quale i sentimenti si starebbero rafforzando sempre di più, alimentati ora anche dalla distanza. “Non giudico quello che fa la mia ex moglie. È una donna adulta”, ha commentato tra le pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini. E mentre la sua ex moglie rischierebbe di passare per “donnaccia”, ha proseguito dispiaciuto Pago, Alex Belli, Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi vengono prontamente ribattezzati come “playboy”: “Ma di che cosa stiamo parlando? Siamo nel 2022, in un momento storico in cui si combatte per abbattere i muri del pregiudizio”, ha chiosato con amarezza.

Miriana Trevisan Vs Soleil "Mi ha denigrata"/ "Vuole fare lezione a Lulù, e lei?"

© RIPRODUZIONE RISERVATA