Pago: “Festival di Sanremo? Vorrei andarci”/ “Un mio brano piaceva ad Amadeus, ma…”

Il cantante Pago è intervenuto ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, giovedì 16 febbraio 2023. L’artista, in particolare, ha parlato del Festival di Sanremo e della sua mancata partecipazione alla kermesse musicale più celebre d’Italia nell’arco della sua intera carriera: “Sanremo aiuta molto gli artisti e il fatto che io non ci sia mai andato mi ha tolto qualcosa, sicuramente – ha detto Pago –. Questo non significa che io debba essere preferito a qualcuno, siamo in tanti…”.

PAGO: “NEGLI ULTIMI QUATTRO ANNI HO PROVATO DUE VOLTE AD ANDARE AL FESTIVAL DI SANREMO”

Successivamente, il fidanzato di Serena Enardu ha precisato che Sanremo è importante per un artista, “soprattutto in questo momento in cui la musica è racchiusa negli ascolti di Spotify e in cui il disco non te lo vanno più a comprare, ma lo scaricano direttamente. Quindi sì, posso dire che Sanremo mi è mancato. Ogni tanto candido un mio brano, ho sempre pezzi per provarci. Negli ultimi quattro anni di Amadeus, ci ho provato per due volte. L’anno scorso, per esempio, mi è stato detto che il mio brano ‘Armstrong’ piaceva moltissimo, ma poi non è stato scelto”.

