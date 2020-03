Pago furioso in diretta Instagram con il figlio/ “Non siete invidiosi, siete malati!

Il rapporto tra Pago e il pubblico continua ad essere conflittuale e se nei giorni scorsi lo era per via di quello che è successo nella casa del Grande Fratello Vip con il ritorno di Serena Enardu,e loro discussioni e la pace che alla fine il cantante ha voluto e cercato, adesso le cose non sono migliorate. A giocare a sfavore del cantante è ancora il rapporto con la sua compagna, l’ex tronista, e spesso e volentieri per questo viene ancora preso di mira sui social. L’ultima valanga di commenti negativi, però, hanno fatto infuriare Pago non tanto per il loro contenuto ma perché sono arrivati proprio mentre lui era in diretta Instagram con il figlio sui social. Il bambino era visibilmente emozionato per la chiamata del padre costretto, come ha già rivelato, a vivere lontano da lui per via dell’emergenza da Coronavirus, ma poi ha chiesto lui di cantare qualcosa.

PAGO INVEISCE CONTRO GLI HATERS E INTERROMPE CHIAMATA AL FIGLIO

A quel punto, mentre i fan godevano della performance e Pago si regalava anima e corpo al figlio, ecco che una valanga di commenti negativi hanno spinto il cantante a rinunciare a tutto chiudendo subito la diretta e la chiamata per evitare che il piccolo Nicola leggesse poi quello che stavano scrivendo. In particolare, Pago ha poi inveito contro gli haters: “Ho problemi anche io. C’è qualcuno che ha scritto una stupidaggine. Non è questione di invidia. Ma di essere malati. Soprattutto quando ci sono bambini di mezzo. È una brutta roba”. Al momento non è dato sapere cosa abbia dato fastidio a Pago ma sicuramente le cose per lui non sono ancora del tutto tranquille…



