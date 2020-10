Pago/ Ha vinto Tale e Quale Show 2020, farà lo stesso nel torneo?

LA VITTORIA A TALE E QUALE SHOW 2020 LAVA VIA IL GOSSIP DALLE SPALLE DI PAGO?

Pago è finalmente il campione, adesso può tornare alla sua musica. Questo è il risultato di Tale e Quale Show 2020 la cui ultima puntata è stata vinta da Virginio ma alla fine la vittoria conclusiva è andata proprio al cantante sardo che spazza via il gossip che lo ha visto protagonista in quest’ultimo anno tornando al suo grande amore. Lui stesso ha commentato così la sua vittoria di venerdì scorso lasciando intendere di essere pronto a suonare la sua melodia lasciando tutto il resto fuori. Basta gossip, dolore, tradimenti e pettegolezzi, quello che Pago voleva fare era arrivare al cuore del pubblico con la sua voce e lo ha fatto chiaramente conquistando spesso la vittoria di puntata e, alla fine, anche quella dell’edizione 2020. Questo gli ha spianato la strada verso il torneo del programma che prenderà il via questa sera e in cui confluiranno i migliori del programma condotto da Carlo Conti.

PAGO NEI PANNI DI BRUCE SPRINGSTEEN CONQUISTA IL PODIO A TALE E QUALE SHOW 2020

Ma cosa ha fatto Pago a vincere Tale e Quale Show 2020? Nell’ultima puntata di questa edizione, il cantante sardo era arrivato quarto dopo aver portato sul palco la sua versione davvero eccelsa di Bruce Springsteen ottenendo il favore del pubblico presente ma anche dei giudici. Gabriele Cirilli si è complimentato con lui perché ha dimostrato i suoi sentimenti e il suo talento settimana dopo settimana. Vincenzo Salemme ha trovato la voce meno controllata di quella di The Voice, lo stesso ripete Loretta Goggi che ha faticato un po’ a ritrovare l’originale e l’ascolto in cuffia non è stato dei migliori. Giorgio Panariello chiude la carrellata di giudizi ammettendo di averlo un po’ riconosciuto dentro di lui ma ha visto fare a Pago cose migliori di questa. La classifica parla chiaro visto che Pago alla fine porta a casa un quarto posto. Quello che conta, però, è la vittoria finale, riuscirà a fare lo stesso anche nel prossimo torneo?



