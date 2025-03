Pago, inedito “Fa che non sia per sempre” a Ora o mai più 2025: significato canzone

Pago ha presentato il suo pezzo inedito alla finale di Ora o mai più 2025, format di successo che è riuscito a riportare alla fama una serie di cantanti che per un motivo o per l’altro si erano allontanati dalla musica. Come prevede l’ultima puntata, gli artisti hanno presentato il loro inedito e quello di Pago, intitolato “Fa che non sia per sempre“, ha stupito la giuria che ha dato voti altissimi. Si tratta di una ballad molto dolce, con un testo profondo, emozionale, che tocca corde delicate dell’essere.

Pago, Ora o mai più 2025/ Il gossip ha condizionato la sua carriera? Lo sfogo: "Quando non hai una lira..."

La canzone è stata scritta da Gabriele Oggiano, Andrea Amati, Lorenzo Santangelo e lo stesso Pago che hanno creato un testo amoroso, una vera e propria dichiarazione che ha stupito anche il giornalista Gino Castaldi, il quale ha commentato: “Cadranno stelle dai tuoi occhi, chapeau“, complimentandosi per le parole scelte. Di seguito il testo di Fa che non sia per sempre, canzone che Pago ha presentato a Ora o mai più 2025.

Maria Rosaria Puddu, chi è la mamma di Pago: "Da giovane ballavo sui tavoli con Patty Pravo"/ "Passate tante"

Testo inedito “Fa che non sia per sempre” di Pago

Ti penso come un bimbo quando scappa via

ti cerco come all’alba una tabaccheria

o quando il mondo sembra avercela con me

ed io mi sento troppo vulnerabile

e so che siamo indiscutibilmente noi

predestinati a non dimenticarci mai

e i giorni non saranno sempre musica

ma non avrò paura di ricominciare

A camminare passo dopo passo

perché nulla è irraggiungibile

Avremo voglia delle nostre mani

e di notti lente come il mare

come se il mondo finisse domani

e tu non vuoi farlo arrivare

cadranno stelle dai tuoi occhi

gocce di vita che sospese

ridanno un senso a questi anni

fatti di sogni e attese

Serena Enardu, chi è la compagna di Pago/ Da Uomini e donne alla popolarità

Ti penso quando il sole spegne la magia

mi scavi dentro manco fosse un’autopsia

tre note messe in croce per spiegartelo

parole vuote come un tronco d’albero

mi ci addormento dentro per rinascere

un orso che il letargo farà crescere

l’inverno passerà ma io non lo vedrò

e non avrò paura di ricominciare

A camminare passo dopo passo

perché nulla è irraggiungibile

Avremo voglia delle nostre mani

e di notti lente come il mare

come se il mondo finisse domani

e tu non vuoi farlo arrivare

cadranno stelle dai tuoi occhi

gocce di vita che sospese

ridanno un senso a questi anni

fatti di sogni e attese

e resterai comunque vada

come la luna resta là

a illuminare questa strada

che non so dove porterà

perché alla fine noi vaghiamo

cercando un posto in questo niente

e se ogni tanto ci perdiamo

fa che non sia per sempre

Fa che non sia per sempre

perché alla fine noi corriamo

per inseguire la corrente

e se ogni tanto ci perdiamo

fa che non sia per sempre