Pago lascia Serena Enardu sola a Cagliari/ Pasqua con Miriana Trevisan e il figlio

Pago ha deciso di trascorrere le feste di Pasqua con il figlio e la ex moglie Miriana Trevisan. Il cantante ha deciso di lasciare Serena Enardu e la città di Cagliari per raggiungere Roma dove il figlio Nicola vive con la madre. Una scelta, quella dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020, ha cambiato considerando che alcune settimana fa con lo scoppiare dell’emergenza Coronavirus aveva scritto al figlio sui social “verrei da te ma non lo faccio per il tuo bene”. Il cantante ha improvvisamente cambiato idea visto che, stando agli ultimi movimenti pubblicati sui social, ha deciso di lasciare la città di Cagliari per raggiungere il figlio e la ex moglie Miriana Trevisan a Roma. In tanti si sono chiesti: cosa è successo? Cosa ha spinto Pago a cambiare idea? Ricordiamo che Pacifico sui social aveva raccontato con diversi post e video di trascorrere la quarantena a Cagliari con la fidanzata Serena Enardu.

Pago lascia Serena Enardu e torna da Miriana Trevisan?

Poche ore fa Pago sui Instagram ha pubblicato una serie di Stories in cui lo si vedeva intento a prendere un aereo da Cagliari con direzione Roma Fiumicino. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020 ha così interrotto il suo periodo di quarantena ed isolamento a Cagliari per raggiungere il figlio Nicola che vive a Roma con la ex moglie Miriana Trevisan. Nessuna Pasqua con Serena Enardu come aveva pre-annunciato il cantante alcuni giorni fa sempre sui social, visto che ha deciso last-minute di lasciare la fidanzata e raggiungere la sua famiglia. Una scelta confermata anche dalla pubblicazione di una foto in cui si vede Pago con il figlio Nicola. Una Pasqua e Pasquetta distanti per il cantante e Serena Enardu che, proprio all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020, si sono ritrovati dopo essersi lasciati a Temptation Island Vip. La notizia però non è stata ben accolta da una buona parte dei fan del cantante che non hanno apprezzato la decisione, in tempi così critici e difficili per via della diffusione del contagio da Coronavirus. “Bellissimo che vada da suo figlio ma ci sono tante madri e padri che sono nella stessa situazione e stanno rimandando per il bene di tutti!” ha scritto un follower rivolgendosi al cantante.



© RIPRODUZIONE RISERVATA