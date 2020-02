Pago/ Liti, baci e carezze con Serena Enardu (Grande Fratello Vip)

Pago sta vivendo un momento felice al Grande Fratello Vip 4, anche se gli scontri con Serena Enardu non mancano di certo. Alcune liti sono emerse già in questi giorni: la sarda è arrivata persino a piangere. “Non puoi punirmi ancora per il passato”, gli ha detto, ipotizzando anche di poter uscire, se solo il cantante avesse voluto. Il problema di base sarebbero tutte le attenzioni che il cantante destinerebbe ad altri concorrenti, sottraendo così del tempo alla loro relazione. “Quanto può valere qualunque elemento conosciuto qui dentro nella nostra vita”, le ha fatto notare invece Pago, “la situazione era abbastanza impegnativa”. Clicca qui per guardare il video di Pago e Serena Enardu. Il concorrente tra l’altro non ha gradito vedere che Serena ha scelto di rimanere da sola in un momento no piuttosto che andare da lui e raccontargli tutto. Parole che hanno infastidito parecchio la Enardu: “Tu vuoi capovolgere la cosa a tuo favore, perché invece di confortarmi ti sei alzato e te ne sei andato e comunque io ti ho sempre detto la verità, nel bene e nel male”. E dire che appena il giorno prima, i toni erano così sereni che l’artista ha persino sondato il terreno con la fidanzata su un argomento importante: le nozze. “Lo sai che io non sono per il matrimonio”, ha detto l’ex di Uomini e Donne, “sono per te”. Pago però le ha anche detto di avere il timore che una volta usciti dalla Casa, dovranno fare i conti con gli stessi fantasmi del passato: “Quando usciremo fuori avremo a che fare con tante realtà che potrebbero metterci in difficoltà, dobbiamo essere bravi a non scontrarci”.

PAGO E SERENA ENARDU, BACI E LITI AL GF VIP 4

Baci e liti: questa la vita di Pago al Grande Fratello Vip 4 da quando la sua ex, ora di nuovo compagna, è entrata nella Casa. I due discutono su molte cose, come per esempio le persone che Serena Enardu ha scelto di votare durante la scorsa diretta. L’ex di Uomini e Donne ha visto le espressioni del fidanzato in quel momento, sa che non gli sono piaciute le sue decisioni. “Ne riparliamo fuori”, le ha detto il cantante, sperando di troncare il discorso. “No, non ne riparleremo, perchè le cose che scelgo io, sono scelte mie e basta”, ha detto invece Serena. Quando però quest’ultima ha ipotizzato che l’artista non sia sincero nei suoi confronti, Pago è sbottato ed ha tuonato con un “Basta” imperativo. “No, tu non puoi fare commenti ad alta voce poi pretendere che io non dica niente o aspetti il momento giusto per commentare. E poi se tu mi dici delle cose io non sono obbligata a farle. Ogni tanto hai la presunzione di farmi degli appunti su delle cose che tu faresti in maniera diversa”, ha risposto la Enardu. Pago quindi si è arresto e si è trovato costretto a dirle il motivo del suo nervosismo: non crede che stia usando l’esperienza del reality per stare davvero con lui. “Tu non mi conosci, noi non ci conosciamo”, ha detto poi la fidanzata, parlando delle sue esigenze di allontanarsi da tutti nei momenti tristi. “Ricordati che quello che sto facendo io non è scontato”, ha detto invece il cantante, ricordandole che è stato lui a darle la possibilità di rivivere di nuovo una relazione.

