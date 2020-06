Pago: “Serena Enardu ha avuto una storia con Alessandro Graziani”/ “Scoperto tutto..”

Pubblicità

Pago svela il vero motivo che ha portato alla fine della sua lunga storia d’amore con Serena Enardu. Attraverso una lettera scritta per Serena e pubblicata sul numero in edicola del settimanale Chi, Pago racconta di aver scoperto tutta la verità sul rapporto tra Serena e Alessandro Graziani, ex tentatore di Temptation Island Vip ed ex corteggiatore di Giovanna Abate. Pago, nella lunga lettera, parla anche di matrimonio. “Tu lo sai, che ero pronto a convolare a nozze”, scrive il cantante che poi racconta tutti i dettagli del momento in cui è crollato il castello d’amore che stava cercando di riscotruire con la Enardu. “L’11 maggio il crollo. […] Succede qualcosa dal quale non si può più tornare indietro. I vecchi tempi sono tornati o forse non sono mai andati via per te. Ti chiudi in bagno. Il tuo cellulare però resta fuori. Non lo avrei mai fatto. Non l’ho mai fatto. Sono un buono. Chi mi conosce lo sa. Non resisto. Prendo lo smartphone in mano e lo sblocco. Guardando la lista dei messaggi su WhatsApp, corro velocemente sotto il nome Ale”, scrive Pago che, per togliersi ogni dubbio decide di leggere le chat e ascoltare anche gli audio.

Pubblicità

PAGO: “SERENA ENARDU E’ STATA CON ALESSANDRO GRAZIANI QUANDO DICEVA DI VOLER TORNARE CON ME”

Serena Enardu e Alessandro Graziani hanno avuto una vera storia d’amore? Dalle parole scritte da Pago nella lettera pubblicata da Chi sembrerebbe proprio di sì. Il cantante svela che tra l’ex fidanzata e l’ex tentatore non c’è stato un semplice flirt ma una vera storia. “Serena, tu non hai avuto un flirt di due giorni in Sardegna con questo ragazzo come mi hai voluto far credere. Ma è stata una vera storia d’amore. E il tutto succedeva, combaciando le date, proprio nel periodo in cui volevi tornare con me. Quando sei uscita dal bagno, quel telefono l’ho lanciato sul lavandino. Ti ho guardato e ti ho detto: «Menomale che mi avevi detto tutto». La frase che non scorderò mai, però, è una: “Ci sono stata più volte“, aggiunge un amareggiato Pago. Il cantante, infine, conclude la sua lettera contenuta nel libro in cui ripercorre tutte la sua vita, così: “lei era il grande amore della mia vita”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA