Paige Butcher, compagna Eddie Murphy/ 8 anni d’amore e 2 figli: presto il matrimonio?

Paige Butcher è la compagna di Eddie Murphy: la differenza di età non è mai stato un problema per la coppia oramai felicemente innamorata e legata da 8 anni. Un amore suggellato anche dalla nascita di due splendidi figli. Nel 2016, infatti, la coppia diventa genitore della piccola Izzy Oona Murphy e lo scorso 30 novembre è nato il secondogenito Max Charles Murphy, un maschietto che pesa circa tre chili. In realtà l’attore e star di film del calibro di Beverly Hills Cop, Una poltrona per due, Il principe cerca moglie, Il professore matto, Il dottor Dolittle con la nascita dei due figli dalla relazione con la modella è arrivato a quota dieci figli. In passato, infatti, l’attore ha avuto il primo figlio Eric nel 1989 dall’amore con Paulette McNeely. Poco dopo conosce Nicole Mitchell con cui si sposa nel 1993: dal loro amore nascono ben 5 figli. Il matrimonio però naufraga qualche anno dopo: nel 2005 Nicole chiede il divorzio. Prima del matrimonio però l’attore ha avuto anche un altro figlio nato dalla relazione con Tamara Hood. Dopo il divorzio dalla prima moglie, Eddie Murphy frequenta Melanie B delle Spice Girl. Dalla loro relazione nasce la figlia Angel riconosciuta dall’attore solo nel 2007.

Chi è Paige Butcher, la compagna di Eddie Murphy

Paige Butcher ed Eddy Murphy sono felicemente fidanzati dal 2012. Classe 1979, Paige nasce a Perth in Australia ed è più giovane di 18 anni rispetto all’attore hollywoodiano. Bella come il sole, l’attrice e modella conquista il cuore di Eddy Murphy con cui è fidanzata da circa 8 anni. La coppia, dopo la nascita dei figli Izzy Oona Murphy e Max Charles Murphy sta seriamente pensando al matrimonio. La conferma è arrivata da un anello di diamanti che la bellissima modella ed attrice porta al dito da diverso tempo. Non solo, modella, Paige si è fatta conoscere ed apprezzare anche come attrice recitando in diversi film tra cui “Tutto può succedere – Something’s Gotta Give” del 2003, ma anche in “FBI: Operazione tata” e “Maxim the Real Swimsuit”.



