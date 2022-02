Paki Canzi, chi è?/ Cantante e pianista de I Nuovi Angeli: la hit “Donna felicità”

Paki Canzi: chi è il musicista milanese?

Pasquale Canzi, soprannominato “Paki”, è nato a Milano l’8 settembre 1947. Si avvicina alla musica find a piccolissimo: “Io sentivo le canzoni in radio, perché quando ero piccolino non c’era la televisione. In casa avevamo un pianoforte e cercavo di suonare le canzoni che sentivo in radio e che mi piacevano. A tre anni suonavo con un dito, a quattro anni usavo tre dita, a 5 anni 10 dita e a 6 anni mi hanno buttato al conservatorio. Parlo del dopo guerra. E da lì è cominciato il mio viaggio nel mondo musicale”, ha raccontato a Interviste Romane. Durante un provino al Clan Celentano conosce Pasquale Andriola e decidono di formare il duo “Paki e Paki”, con un repertorio di twist e shake: “Abbiamo iniziato a suonare nei locali. Nel 1965 abbiamo inciso la sigla de “La fiera dei sogni” di Mike Bongiorno, dal titolo “Allegria”. Poi televisione e molte serate”.

Il successo de I nuovi angeli con “Donna felicità”

Nel 1966 il duo si scioglie. Paki Canzi entra a far parte de I Nuovi Angeli, complesso fondato nel 1963 da Alberto Pasetti, Renato Sabbioni e Franco Verde (sostituito poi da Ricky Rebaioli), che aveva già collaborato con Paki e Paki I primi successi sono “Ragazzina ragazzina” del 1969 e “Color cioccolata“, canzone semifinalista a Un disco per l’estate 1970. Ma la loro canzone simbolo è “Donna felicità”, che inaugura la collaborazione del quartetto con Renato Pareti e Roberto Vecchioni, autori del brano insieme ad Andrea Lo Vecchio. La canzone partecipa a Un disco per l’estate 1971 piazzandosi al secondo posto della classifica del Festivalbar vendendo successivamente un milione e mezzo di copie.

