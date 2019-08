Paki Valente, ex marito Anna Marchesini/ Le battaglie per il mantenimento e la figlia

Pasquale “Paki” Valente è tra le luci e ombre che hanno caratterizzato la vita di Anna Marchesini. I due si sono sposati nel 1991, ma il matrimonio, da cui nacque la figlia Virginia, naufragò quattro anni dopo. Finì in tribunale, con l’ex marito dell’attrice – sei anni più giovane di lei – che richiese un assegno di mantenimento, visto che tra i due era la Marchesini a percepire introiti più alti. Paki Valente, all’epoca attore tarantino di belle speranze, lamentò di essere stato escluso del tutto dalla vita della moglie che, secondo lui, aveva cominciato ad occuparsi esclusivamente della figlia Virginia. I rapporti si raffreddarono ulteriormente quando lui chiese ad Anna Marchesini un assegno di mantenimento perché era lei nella coppia quella che guadagnava di più. All’epoca Paki Valente avanzò, stando a quanto riportato da Supereva, un versamento mensile che ammontava a dieci milioni di vecchie lire. E quello fu uno dei primi e pochi casi di divorzio in cui fu un uomo a percepire il mantenimento dall’ex moglie.

PAKI VALENTE, EX MARITO ANNA MARCHESINI: IL MANTENIMENTO E LA FIGLIA

Ma purtroppo la battaglia legale non c’è stata solo con l’ex moglie. Dopo la morte di Anna Marchesini, Paki Valente ha denunciato di aver scoperto che alcuni parenti avevano fatto richiesta di adozione della figlia. Quasi un anno dopo la morte dell’ex moglie, l’attore fu ospite a Domenica Live per omaggiare la donna. Insieme al pubblico riguardò alcuni filmati della carriera dell’attrice, poi parlò della difficile situazione familiare, spiegando di volersi occupare della figlia. Quest’ultima però annunciò di aver provveduto a sporgere denuncia nei confronti del padre dopo l’intervista a Domenica Live. «Lo diffido inoltre dall’occuparsi della mia vita, dal momento che lui non solo non ne ha mai fatto parte ma ha cercato in tutti i modi di danneggiarla». Lo scontro è finito in tribunale, come vi abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi. Il timore di Paki Valente è che questi parenti abbiano doppi fini: «Le domande che mi pongo sono: ma se mia figlia non avesse ereditato un ingente patrimonio, costoro si sarebbero dati da fare allo stesso modo?».

