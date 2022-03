Pakistan, accordo Russia per gas e grano/ Mentre l’Occidente si allontana da Putin…

Accordo tra Pakistan e Russia per la fornitura di gas e grano da parte del Paese europeo e asiatico. Il Paese mediorientale ha firmato un importante accordo con Putin sull’importazione di gas naturale e grano. A riferirlo sono i media locali, che spiegano come il primo ministro pakistano Imran Khan ha firmato insieme a Putin un documento per la fornitura. Un accordo che arriva proprio quando i paesi Occidentali tagliano i legami con Mosca.

Secondo quanto riferito dai media locali, il primo ministro Khan ha spiegato come lui e il presidente russo Vladimir Putin abbiano avuto “grandi discussioni” durante la sua visita a Mosca della scorsa settimana. Proprio in occasione di tale visita, i leader hanno firmato un accordo bilaterale. Il Pakistan – con tale documento firmato da entrambi i presidenti – prevede di importare circa due milioni di tonnellate di grano dalla Russia nell’immediato futuro. Allo stesso tempo i due leader hanno anche discusso del gasdotto Pakistan Stream, in programma da tempo ma a lungo ritardato: tale gasdotto sarà costruito in collaborazione con società russe.

Accordo sul grano e gas tra Pakistan e Russia

Oltre all’accordo sul grano, ne arriva anche uno sul gas. “Entrambi i paesi sono ansiosi di lanciare il progetto al più presto”, ha comunicato il ministero dell’Energia del Pakistan. Il gasdotto sarà di 683 miglia, ovvero 1.100 km, e avrà come obiettivo quello di collegare Russia e Pakistan. Il Pakistan Stream è stato concordato nel 2015 ma non è stato ancora realizzato. L’opera sarà finanziata sia da Mosca che da Islamabad e sarà costruito da appaltatori russi.

Ciò che stupisce, sono le tempistiche dell’accordo, che arriva quando la maggior parte dei paesi Occidentali si sta rapidamente allontanando dalla Russia, imponendo pesanti sanzioni economiche al Paese. Da giorni assistiamo infatti all’allontanamento di società e Paesi da sponsor russi, a pesanti sanzioni, alla chiusura del cielo ad aerei russi e non soltanto. Misure pesanti adottate dopo che Putin ha invaso l’Ucraina, ormai più di una settimana fa. Mentre l’Occidente e l’Europa si allontanano dunque da Putin e dalla Russia, il Pakistan sigla un accordo che farà discutere.

