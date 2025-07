Pakistan, virale video choc di un delitto d'onore: due sposi uccisi dopo matrimonio d'amore che la famiglia non accettava. Le indagini portano a 11 arresti

Orrore in Pakistan, dove una giovane donna e suo marito sono stati uccisi in un delitto d’onore ripreso in un video che è diventato virale sui social. La coppia – Bano Bibi e Ahsan Ullah – si era unita in matrimonio per amore, ma la famiglia della sposa e la loro comunità tribale non accettavano quelle nozze.

Macron al 19% di popolarità, Bayrou al 18%/ IFPO: "L'esecutivo con i dati più bassi della storia francese"

Un invito a cena si è rivelato una trappola: a invitarli sono stati i parenti della donna, che li hanno attirati in un luogo isolato per colpirli. Lei è stata uccisa con 19 proiettili, il marito con 38. Il video, che sta suscitando rabbia e indignazione in tutto il mondo, mostra un gruppo di persone arrivare in un’area deserta alla periferia di Quetta, la capitale della provincia, a bordo di un SUV e di un pick-up.

Gaza, "guerra deve finire ora": appello Italia, Ue e altri 24 Paesi/ Pressing diplomatico su Israele e Hamas

La coppia viene fatta scendere da uno dei veicoli e alla donna viene data una copia del Corano. Poi dice a un uomo nella lingua regionale Brahavi: «Vieni, fai sette passi con me, dopo puoi spararmi». Lui la segue per qualche passo e lei aggiunge: «Ti è permesso solo di spararmi. Niente di più».

Non è chiaro cosa intendesse con “niente di più”; comunque, l’uomo che la seguiva le punta una pistola contro mentre lei gli dà le spalle. I colpi vengono sparati da distanza ravvicinata e, dopo il terzo colpo, la donna cade a terra. Segue una serie di spari e il filmato mostra un uomo insanguinato che giace a terra vicino al corpo della donna. Si vedono poi degli uomini che sparano a entrambi i corpi.

Erdogan: "Israele ostacola l'unità della Siria"/ "Netanyahu cadrà vittima delle sue ambizioni"

BUFERA IN PAKISTAN DOPO DELITTO D’ONORE

Il capo della polizia, Naveed Akhtar, ha dichiarato che un anziano tribale ha ordinato l’uccisione della coppia dopo che il fratello della sposa aveva denunciato che si era sposata senza il suo consenso. Entrambi erano tra le undici persone arrestate in una serie di raid, e le autorità stavano cercando altri nove sospetti.

Il caso è stato registrato come un atto di terrorismo, per punirlo più severamente. In alcune aree del Pakistan esistono ancora consigli tribali locali, come le jirga, che impongono regole tradizionali molto rigide. I consigli approvano o ordinano punizioni in caso di comportamenti giudicati “disonorevoli”, come un matrimonio non concordato con la famiglia d’origine.

Bilawal Bhutto Zardari, importante leader politico pakistano, ha definito i responsabili “bestie” e ha detto che non devono avere sconti di pena. Anche l’Ordine degli avvocati della Corte Suprema ha denunciato il crimine, definendolo la peggiore forma di violenza contro le donne.

Il governo del Balochistan, dove si trova Quetta, ha promesso giustizia, ma i delitti d’onore sono ancora frequenti in Pakistan: infatti, per la Commissione per i diritti umani, l’anno scorso ci sono stati almeno 346 casi, ma si pensa che il numero reale sia molto più alto.