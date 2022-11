Pakistano perseguitato per aver trasmesso programmi hot/ È profugo: accolto in Italia

Ahmad F., un pakistano fuggito dal suo Paese “per il timore di essere ucciso, in relazione allo svolgimento di attività consistente nella trasmissione su canali televisivi a pagamento di programmi hot, vietati dalla legge”, verrà accolto come profugo in Italia. È quello che, come riportato da Ansa, ha stabilito la Cassazione con il verdetto 34312 pronunciato nelle scorse ore.

La richiesta di asilo dell’uomo era stata rifiutata dalla Corte di Appello di Venezia nel 2019 in quanto la sua storia era stata ritenuta poco attendibile. I giudici non avevano creduto al fatto che il diretto interessato fosse realmente scappato per evitare ripercussioni fisiche. Davanti agli ermellini infatti aveva raccontato che “a seguito di lamentele da parte di esponenti religiosi sunniti, aveva rinunciato a trasmettere i programmi pornografici vietati, venendo sommerso dalle proteste dei clienti, arrabbiati in quanto avevano pagato l’abbonamento, e ricevendo percosse e minacce da un gruppo religioso”. È per questo motivo che si era deciso a partire per l’Italia.

Pakistano perseguitato per aver trasmesso programmi hot: sarà accolto

I giudici della Cassazione non sono stati della stessa idea di quelli della Corte di Appello ed hanno ribaltato la decisione sulla domanda di accoglienza del pakistano che era stato perseguitato per avere trasmesso dei programmi hot: sarà accolto come profugo in Italia. La sua storia è stata ritenuta credibile in virtù del “livello di intolleranza religiosa” del suo Paese. Inoltre, hanno creduto che la “possibilità di ricevere una effettiva tutela” dalle violenze sia “effettiva”. I temi in questione sono stati giudicati come meritevoli di “approfondimento”.

È per questo motivo che Ahmad F. potrà tornare a Venezia, dove dopo essere arrivato clandestinamente aveva trovato anche lavoro. Dopo il “no” ricevuto nel 2019, adesso l’uomo avrà un’altra possibilità per cambiare vita lontano dal suo Paese di origine, in cui la sua attività era ritenuta illegale.











