Paky: cappio al collo sul palco prima del concerto/ Simula la morte per cantare…

Paky e la simulazione della morte sul palco

Il rapper Paky sta portando in giro per l’Italia il suo “Salvatore Tour” e durante il concerto che ha tenuto all’Alcatraz di Milano, ha simulato la morte prima di cantare il brano “Non scherzare”. Il rapper che ha trovato il successo e la popolarità partendo da Rozzano, il comune in provincia di Milano. Ieri sera, Paky ha regalato il proprio spettacolo al pubblico presente all’Alcatraz regalando un momento particolare ai fan che, prima di cantare con il proprio idolo il brano “Non scherzare”, sono rimasti senza parole di fronte all’immagine che si è palesata davanti ai loro occhi.

Benjamin Mascolo, chi é la fidanzata Greta Cuoghi/ Volta pagina dopo Bella Thorne

Vincenzo Mattera, vero nome di Paky, ha sbucato da un rialzo del palco con un cappio intorno al collo. Un’immagine forte che ha dato un’atmosfera macabra allo show.

La reazione dei fan di fronte alla simulazione della morte di Paky

Il video del momento in cui il rapper si è presentato sul palco con il cappio al collo è stato pubblicato dalla pagina Instagram “Il rap che non conoscevi”. La scelta di simulare la morte + legata al videoclip di “Non scherzare” in cui lui si impicca come sottolineando gli utenti sotto il post. “Il fatto che l’abbia riportato al concerto, è una cosa assolutamente figa ed anche centrata“, scrive un utente. “Miglior canzone di Paky: quando uscì pensai che non ci sarebbe mai stata una sua canzone all’altezza e per ora rimango del mio parere”, aggiunge un altro.

ALANIS MORISSETTE CHOC/ “Il mondo della musica è maschilista”: la denuncia

Il tour del rapper continuerà con un concerto fissato per giovedì 10 novembre, all’Atlantico di Roma, quartultima data prima dell’appuntamento a Firenze e della doppia a Napoli.

LEGGI ANCHE:

BOB DYLAN, MOSTRA MAXXI DI ROMA/ “Retrospectrum”, dipinti e sculture del Premio Nobel

© RIPRODUZIONE RISERVATA