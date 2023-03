Paky dopo l’addio ad Amici 22: spunta il retroscena/ Ballerino ai Mondiali 2022…

Paky torna sui social dopo l’addio ad Amici 22

Uno degli ultimi allievi entrati nella scuola di Amici 22 è stato il ballerino Paky che, con il suo talento, ha conquistato tutti, compresa la maestra Alessandra Celentano. Tuttavia, a poche settimane dall’inizio del serale, la Celentano non ha considerato pronto il ballerino per la fase più importante del talent show e, così, per lui, l’avventura nella scuola di Maria De Filippi è finita poco dopo. Nonostante l’avventura ad Amici sia finita, Paky è pronto per continuare il suo percorso come ballerino e, sui social, traccia un bilancio.

“Eccoci qua, purtroppo questa esperienza è giunta al termine. Tante emozioni, tante energie, tante belle persone. Ho imparato tanto, sia in ambito artistico che personale e voglio ringraziare Amici, Alessandra Celentano e i professionisti per questo. Grazie anche a tutte le persone che da fuori mi hanno supportato e un grazie in particolare a chi in casetta c’è sempre stato. Vi lascio qui i momenti più belli di questo percorso. In bocca al lupo a tutti i ragazzi per il Serale”.

Il retroscena sul passato di Paky prima di Amici 22

Quella nella scuola di Amici 22 non è stata l’esperienza più importante di Paky. Prima di entrare nella scuola di Maria De Filippi, infatti, il ballerino si è esibito ai Mondiali 2022. Paky, infatti, si è esibito insieme a Jung Kook dei BTS in occasione dei Mondiali 2022 in Qatar.

Un’esperienza importante per Paky che, durante l’avventura ad Amici, ha mostrato il suo talento che è pronto ad alimentare per creare una carriera brillante.

