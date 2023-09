Paky Sibillo, bufera sul tiktoker/ “Se la mia ragazza non porta il reggiseno, le taglio la gola”

Derive social(i) e dove trovarle: nel calderone del web, tra Instagram e TikTok, non mancano mai spunti per indignarsi e riflettere. Proprio da quest’ultima piattaforma arriva la notizia di un giovane tiktoker che avrebbe detto di essere pronto a “tagliare la gola” alla fidanzata se non portasse il reggiseno. È bufera per le parole di Paky Sibillo (all’anagrafe, riporta Il Fatto Quotidiano, Pasquale Sibillo), che sembra avere un bacino di follower quasi milionario online (706mila al momento in cui esplode il caso sulle sue dichiarazioni).

Tutto sarebbe accaduto in una recente live in onda su Twitch, in una di quelle dirette social che spopolano tra influencer, webstar di turno e, purtroppo, tra una platea incalcolabile di giovanissimi pronti a dispensare like come se piovesse. Durante la diretta, conversando con altri “creator”, Paky Sibillo ha svelato in questi termini il profilo della sua compagna “ideale”: “La mia fidanzata deve obbligatoriamente portare il reggiseno“. Poi l’affermazione che lo ha gettato nell’occhio del ciclone in risposta a uno dei ragazzi che gli ha sottolineato che “però ancora non siete fidanzati“: “Infatti, per questo non le sto già tagliando la gola“. “Mi dissocio“, ha replicato l’altro ragazzo ma in un clima di apparente divertimento generale tra risate e battutine. Le parole del tiktoker hanno innescato numerose reazioni, tra cui quella del ministro Salvini.

Paky Sibillo, Matteo Salvini: “Andrebbero tolti i social”

Le parole di Paky Sibillo sul rapporto di coppia e sulla sua presunta visione della gelosia, hanno scatenato una bufera e un moto di indignazione che registra anche l’intervento di Matteo Salvini. Via Facebook, il ministro ha parlato della vicenda sottolineando il suo punto di vista: “Allucinante, ma come si può anche solo pensare una cosa del genere??? Altro che ‘influencer’, a questo imbecille, che vanta centinaia di migliaia di follower, andrebbero tolti i social per un lungo, lunghissimo periodo“. Secondo gli altri protagonisti della live in cui sono andate in onda le dichiarazioni del giovane tiktoker, Paky Sibillo “stava scherzando” e oggi molti lo avrebbero capito.

In seguito, riporta Il Fatto Quotidiano, il ragazzo sarebbe tornato sulla vicenda: “Chi mi conosce sa quanto sono dolce. Ragazzi, ma vi pare? Cioè, vi pare? Spero che la prossima live che farò capirete che nella vita reale sono questo. Mi fidanzerò con una ragazza sconosciuta, ma non dal mondo, che non lavori sui social, che non abbia tanti follower, che sia riservata“. La polemica, però, sembra soltanto all’inizio.











