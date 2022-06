Paky, Vincenzo Mattera/ L’amore e la violenza sul palco con Jake La Furia?

Anche l’artista Paky, Vincenzo Mattera, di Rozzano parteciperà al tanto atteso evento benefico “Love Mi” a Milano, annunciato a sorpresa dai nuovamente ritrovati Fedez e J-Ax, nel quale il ricavato sarà interamente devoluto nella costruzione di un nuovo centro per la riabilitazione di bambini con patologie neurologiche. Da pochissimi giorni è stato rilasciato il singolo “L’amore e la violenza” di Jake La Furia, a cui Paky ha partecipato con 8blevrai. Il videoclip ha raggiunto in pochissimo tempo più di 500.000 visualizzazioni.

J-Ax e Jake La Furia/ "Così rispondo a chi mi dà del venduto..."

Paky, da Napoli porta il rap

Uno degli artisti più emergenti nel campo del rap italiano è Paky, un giovane ragazzo, originario di Napoli, che all’età di appena dieci anni si trasferisce a Rozzano, nella periferia di Milano. Pseudonimo di Vincenzo Mattera, Paky ha esordito nel mondo della musica italiana nel 2019, con il singolo dal titolo “Tutti i miei Fra” e ha in seguito collaborato con artisti del calibro di Marracasch, Tedua e Gué Pequeno. Una curiosità sul cantante è che tra i vari tatuaggi che ricoprono il suo corpo, ce n’è uno molto importante: sul collo, infatti, Paky si è tatuato la firma della madre, di nome Immacolata. Un gesto che racchiude un sincero sentimento d’affetto nei confronti della famiglia. Nonostante il rapper metta tutta la sua storia e la sua difficile infanzia nei testi delle proprie canzoni e sebbene sia molto seguito e attivo sui social, tanto che su Instagram conta ben 822mila followers, non ama molto mostrare la sua vita privata, che è per gran parte ancora poco nota, specie riguardo all’aspetto sentimentale. A oggi, infatti, non sappiamo se Paky sia impegnato in una relazione stabile oppure se sia single.

Moglie e figlio Jake La Furia/ Nozze misteriose per il rapper ex Club Dogo

Paky, Il suo primo tour

Inoltre, Paky ha di recente annunciato anche il suo primo live tour, dal titolo “Salvatore Live Tour” che prende il nome dal suo primo disco d’oro “Salvatore”. La prima tappa sarà il 5 novembre 2022 a Venaria Reale, in provincia di Torino, per poi proseguire nella città di Milano, Alcatraz il 7 novembre ; Roma, Atlantico il 10 novembre 2022; poi Firenze, Tuscany Hall l’11 novembre; e per finire, il 14 novembre il cantante torna nella sua terra d’origine a Napoli, Casa della Musica.

Il video di L’amore e la violenza di Paky con Jake La Furia

J-Ax e Jake La Furia, "Salsa" al Battiti Live 2021/ Tormentone o buco nell'acqua?

© RIPRODUZIONE RISERVATA