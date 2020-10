Palamara radiato dalla magistratura/ Csm, difesa: “Non è sentenza politica”

Luca Palamara radiato dalla magistratura: la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha accolto la richiesta della Procura generale della Cassazione, l’ex presidente dell’Associazione magistrati è stato rimosso dall’ordine giudiziario. Il 51enne è stato sanzionato con la massima condanna prevista ed ha raccolto un primato non invidiabile: è infatti il primo ex consigliere del Csm ed presidente dell’Anm ad essere radiato. Per il momento non ha rilasciato dichiarazioni, ma secondo quanto riporta l’Ansa è in programma una conferenza stampa alle ore 16.00 dalla sede del Partito Radicale. Poche le battute rilasciate dall’avvocato Stefano Guizzi, che ha risposto «assolutamente no» alla domanda se la pronuncia del Csm sul suo assistito sia una sentenza politica. L’agenzia di stampa mette in risalto che la sentenza è arrivata dopo una camera di consiglio durata due ore e mezza.

LUCA PALAMARA RADIATO DALLA MAGISTRATURA

L’Ansa ricorda che ieri i rappresentanti della procura generale avevano chiesto il massimo della pena per Luca Palamara, accusato di aver pilotato la nomina del procuratore di Roma per fini personali, senza dimenticare l’accusa di aver elaborato una strategia di discredito a danno del procuratore aggiunto Paolo Ielo. Repubblica evidenzia che il 51enne era in aula al momento del verdetto letto dal presidente del collegio, Fulvio Gigliotti. E non è di certo finita qui: Palamara ha già annunciato di voler ricorrere alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, lamentando «il taglio dei testimoni richiesti (sei rispetto a 133)» e «il diniego sulla inutilizzabilità delle intercettazioni che, a suo avviso, coinvolgendo due parlamentari (Lotti e Ferri), non potevano essere registrate».



