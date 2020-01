Palazzo Reale di Torino/ Aneddoti e curiosità della residenza sabauda (Meraviglie)

Riparte l’avventura di Alberto Angela attraverso le bellezze della nostra penisola. “Meraviglie” riparte questa sera, 4 gennaio 2020, su Rai1 e lo fa partendo da Capri e arrivando al Palazzo Reale di Torino. Si tratta della prima e più importante tra le residenze sabaude in Piemonte, teatro della politica del regno sabaudo per almeno tre secoli. Il palazzo, che successivamente è diventato una residenza reale, venne progettato tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento da Ascanio Vittozzi.

Alberto Angela racconta Il Palazzo Reale di Torino

Questa sera Alberto Angela lo propone ai telespettatori di Rai1 passando da un salone sontuoso ai labirintici percorsi destinati alla servitù. Il conduttore inoltre racconterà episodi che sono stati alla base della nascita dell’Italia, ma non negherà al pubblico particolari e curiosità che caratterizzavano la vita di corte. Inoltre Aurora Ruffino vestirà i panni della regina Margherita, Arturo Brachetti, abitando proprio accanto, racconterà come ha potuto sbirciare dentro il Palazzo. Uno scorcio di storia e bellezza da non perdere!

