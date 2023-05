Palermo, 11enne accoltella 14enne e gli buca polmone/ Aggressore vittima di bullismo

Un ragazzo 11enne accoltella a Palermo un compagno di scuola 14enne. Al momento non è chiaro se l’aggressione sia avvenuta nei pressi della scuola media Quasimodo dell’istituto comprensivo Maredolce di Brancaccioo che frequentano entrambi o all’interno. Stando a quanto riferisce l’Ansa, il 14enne nel pomeriggio è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Civico dal nonno e alcuni parenti. I medici hanno constatato la presenza di diverse ferite da taglio alle mani, alle braccia e al torace, ma uno dei colpi inferti a coltellate dal ragazzo di 11 anni ha bucato un polmone del 14enne.

L’equipe del primario dell’ospedale, Massimo Geraci, lo ha stabilizzato, quindi ora il ragazzino ferito si trova ricoverato in Area critica, ma non è in pericolo di vita. Nel frattempo, le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Del caso si occupa la procura dei minori di Palermo guidata da Claudia Caramanna. Secondo quanto rivelato da Repubblica, mentre veniva curato in pronto soccorso, il 14enne ha dichiarato: «Mi ha aggredito un compagno di scuola più piccolo».

11ENNE ACCOLTELLA 14ENNE: ERA VITTIMA DI BULLISMO

L’aggressione è avvenuta al culmine dell‘ennesima lite tra i due. Stando a quanto raccolto dagli inquirenti, e riportato da Repubblica, il 14enne tormentava il compagno di scuola di 11 anni con atti quotidiani di bullismo. La situazione è degenerata nel pomeriggio, al termine delle lezioni. Infatti, il ragazzino più piccolo, stanco di subire le angherie del compagno di scuola, si è presentato con un coltello. Quindi, ha aspettato che il 14enne si avvicinasse, ha estratto l’arma e ha cominciato ad accoltellare il 14enne, che dal canto suo ha provato a difendersi, tagliandosi in più punti alle mani e alle braccia.

Ma uno dei fendenti ha raggiunto il ragazzo al torace, bucandogli un polmone. Il nonno e alcuni parenti che aspettavano il 14enne all’uscita da scuola lo hanno portato intorno alle 16 al pronto soccorso. I carabinieri lo stanno sentendo in ospedale per cercare di ricostruire l’aggressione. Il presunto aggressore comunque non è rimasto ferito: è stato individuato e l’arma con cui ha colpito il compagno di scuola è stata ritrovata.











