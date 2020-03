Palermo, acqua non potabile in città/ “Non bevetela” contiene solfiti e alluminio

Allarme acqua non potabile a Palermo: è delle ultime ore questa nuova emergenza nel capoluogo siciliano dove una ordinanza urgente firmata dal primo cittadino, Leoluca Orlando, vieta l’utilizzo dell’acqua che scorre dai rubinetti di diverse zone della città (ma non tutte) a seguito delle analisi effettuate dalla ASP 6 (Azienda Sanitaria Provinciale) effettuate lo scorso 25 febbraio e i cui risultati sono stati resi noti di recente. “Fino a diversa comunicazione è inibito l’uso delle acque distribuite dai serbatori Petrazzi Alto e Basso per il consumo umano” si legge nella suddetta ordinanza del sindaco del capoluogo con i serbatoi citati da Orlando che fanno riferimento a 23 diverse aree della città: stando inoltre a quanto scritto dalla testata locale PalermoToday pare che il problema riscontrato dai tecnici dell’ASP 6 sia una torbidità delle acque a causa della presenza non solo di solfiti ma pure di alluminio.

PALERMO, ACQUA NON POTABILE IN DIVERSE AREE DELLA CITTA’

Insomma, “fino a diversa comunicazione” è stato vietato il consumo umano, con la conseguenza che l’acqua proveniente da quei serbatoi non dovrà essere utilizzata né per cucinare né tantomeno per lavarsi i denti; divieto pure per le imprese alimentari, come pure per la reidratazione o la ricostituzione di alimenti. Il Comune presieduto da Orlando ha inoltre fatto sapere alla popolazione che per far fronte a questa emergenza nel frattempo l’AMAP (ovvero l’Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo) ha proceduto già all’aumento della clorazione nelle acque delle rete che sono inoltre “costantemente monitorate e i recenti controlli analitici effettuati non hanno evidenziato criticità”. In allegato all’ordinanza è stata diffusa pure la lista di tutte le zone cittadine interessate dal sopra citato problema di torbidità ovvero Lungomare Cristoforo Colombo, Mondello, Partanna Mondello, Zen, Marinai Alliata, Giusino, Castelforte, Pallavicino, Villaggio Ruffini, Lanza Di Scalea, San Lorenzo-Villa Adriana, Sottorete 5 Libertà, Cruillas-Baida, Strasburgo, Lazio, Leoni, Fante, Resuttana-San Lorenzo, Cruillas-Santuario, Sottorete 11 Noce Uditore.

