Palermo Calcio ceduto al City Football Group?/ Lo sceicco Mansour offre 6 milioni

Potrebbe presto arrivare la svolta per il Palermo Calcio. Sprofondata in Serie C dopo gli anni di gloria nella massima serie, la società rossonero è finita nel mirino di uno dei gruppi più potenti del mondo del pallone: parliamo del City Football Group, già proprietario del Manchester City e di altri club in giro per il mondo.

Diretta/ Napoli Sassuolo streaming video tv: Spalletti, attento a Dionisi!

Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Tg24, la trattativa per il Palermo Calcio è entrata nel vivo. In questi giorni è iniziata la due diligence e la contrattazione tra le parti va avanti. Servirà del tempo secondo l’emittente satellitare, ma l’obiettivo è quello di chiudere il prima possibile per avere la possibilità di programmare la nuova stagione sportiva. L’affare è slegato dalle prestazioni dei rosanero ai playoff, si andrà fino in fondo a prescindere dal risultato ottenuto dall’undici allenato da Baldini.

Diretta/ Cagliari Verona streaming video tv: Mazzarri vs Tudor, stesso inizio ma...

Palermo Calcio ceduto al City Football Group?

Attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni sulla trattativa per il Palermo Calcio, ma Repubblica riporta indiscrezioni particolarmente interessanti sullo stato dell’affare. Lo sceicco Mansour, infatti, avrebbe già messo sul piatto 6 milioni di euro per assicurarsi il club siciliano. Una valutazione che potrebbe soddisfare le parti, ma sono attese conferme in tal senso dall’attuale proprietà rosanero. Il quotidiano evidenzia inoltre la possibilità che l’attuale presidente Dario Mirri resti nella società con una quota di minoranza e con un ruolo di garante sul territorio. I tifosi del Palermo Calcio sognano, consci del possibile salto di qualità sotto la gestione del City Group: soldi e ambizioni non mancano, ma servirà ancora del tempo prima di poter esaudire i desideri…

LEGGI ANCHE:

Diretta/ Vicenza Lecce (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

© RIPRODUZIONE RISERVATA