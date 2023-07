Palermo Ladies Open: la 34esima edizione vinta da Qinwen Zheng/ Camilla Rosatello: “Molto emozionata”

Dal 15 al 23 luglio per volere della città di Palermo e del Country Time Club si è tenuta la 34esima edizione dei Palermo Ladies Open, che ha accolto giocatrici provenienti da ogni parte del mondo. Queste si sono messe alla prova mostrando il loro talento e soprattutto la loro grande passione per il tennis, rendendo il torneo una vera e propria celebrazione dello sport, in accezione femminile.

Tra tutte le partecipanti dei Palermo Ladies Open ci sono state parecchie azzurre che sono scese in campo in questa edizione 2023, a dimostrazione del fatto che il movimento tennistico femminile italiano è in forte crescita. Camilla Rosatello è stata la prima sportiva a scendere in campo, e raccontando la sua esperienza in un’intervistata per Intesa Sanpaolo, nel ruolo di Silver Sponsor del torneo. “Sono molto felice di poter partecipare al Palermo Ladies Open.”, ha commentato, “non è semplice dopo un torneo in erba come quello di Gaiba arrivare a giocare sulla terra rossa, ma se si riesce ad adattarsi si può giocare molto bene”. La coppa del torneo sulla terra rossa del Country Time Club di Palermo è stata sollevata la cinese Qinwen Zheng, che ha sconfitto in 3 set (4-6, 6-1, 1-6) Jasmine Paolini, infrangendo il sogno dell’azzurra.

Camilla Rosatello racconta i Palermo Ladies Open

Poco prima dell’inizio della prima partita dei Palermo Ladies Open, la tennista azzurra Camilla Rosatello ha rilasciato un’intervista per Intesa Sanpaolo raccontando di essere “molto felice di poter partecipare a questo torneo. Non vedo l’ora di scendere in campo”, ha confessato, “e provare a dare il mio meglio. Sono molto emozionata, ma sicuramente il pubblico mi darà la spinta giusta”.

Tuttavia, Rosatello parlando dei Palermo Ladies Open ha confessato che “non è semplice” giocare sulla terra, specialmente arrivando dall’erba, perché “sono due superfici completamente diverse, nel senso che la terra ha rimbalzi alti ma più lenti, mentre sull’erba è molto rapido. Gli spostamenti sono completamente diversi e secondo me sono la cosa un pochino più complicata da gestire”, ma nonostante le difficoltà riuscendo ad adattarsi si “può giocare molto bene”. Infine, passando alla sua esperienza slegata dai Palermo Ladies Open ha parlato di come si trova a giocare in doppio, sua specialità. “Ho cambiato tantissime partner di doppio”, ha spiegato, “e adesso è da più di un anno gioco con Angelica Moratelli. Mi piace competere con compagni che provano a giocare un vero e proprio doppio, quindi non solo sulla diagonale ma con schemi di doppio, e in questo anno con lei mi sono trovata molto bene”.

